Milletvekilleri Kayıt Yaptırıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yönelik sözlerine ilişkin, "Erdoğan'ı yeni dönemin başında bölücü bir dil kullanmaktan uzak durmaya davet etmek en doğrusudur. Bu üslup devam ederse önümüzdeki dönem yine siyaset kutuplaşma ve çatışma üzerinden devam edecektir." dedi.

Tezcan, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından Meclise gelerek kaydını yaptırdı.

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tezcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yönelik sözlerinin sorulması üzerine, öncelikle yeni yasama döneminin hayırlara vesile olmasını diledi.

CHP olarak yeni dönemde güçlü parlamento konusunda kararlı mücadelelerinin devam edeceğinin altını çizen Tezcan, "TBMM'nin yetkilerini elinden almaya ve etkisizleştirmeye dönük epey bir adım atıldı ama inanıyoruz ki bu parlamento döneminde gelen 600 milletvekili arkadaşımız parti ayrımı yapmaksızın milletin iradesini kullanma konusunda kararlı olacaktır. Arzumuz, beklentimiz budur." dedi.

Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine ilişkin de "şaşırmamanın elde olmadığını" söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından çıkan sözü kulağının duymadığını öne süren Tezcan, şöyle devam etti:

"Sayın Erdoğan'ın söylediği şey, dikkat edilmesi gereken ve cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden bir kişinin kesinlikle söylememesi gereken sözlerdir. Şimdi şunu mu söylemek istiyor; 6 milyona yakın vatandaşımız HDP'ye oy verdi. Şu veya bu şekilde. Türkiye'de 6 milyon terörist mi var diyor Erdoğan? Eğer Türkiye'de 6 milyon terörist varsa, sen 6 milyon teröristin olduğu bir ülkede nasıl cumhurbaşkanlığı yapacaksın. Her oy vereni kökünden kazıyacak mısın? Bu nasıl bir ayrıştırma anlayışıdır, bu nasıl bir bölücü anlayıştır? Sayın Erdoğan'ı yeni dönemin başında bölücü bir dil kullanmaktan uzak durmaya davet etmek en doğrusudur. Bu üslup devam ederse önümüzdeki dönem yine siyaset kutuplaşma ve çatışma üzerinden devam edecektir. Milletin huzura ihtiyacı vardır. Artık toplumu bölen bir dili hiç olmazsa seçimden sonra terk etmesini tavsiye ediyoruz."

Tezcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasında yer alan "13'üncü" ibaresinin çıkarılmasına ilişkin düşüncelerinin sorulması üzerine de tartışmanın parçası olmak istemediklerini dile getirdi.

Sayı ile ilgili bir sıkıntının olduğunun söylendiğini ifade eden Tezcan, "Daha öncekilerde sanıyorum sayı yoktu. Bu seferkinde böyle bir şey olmuş. Mesele hangi sayıda, kaçıncı cumhurbaşkanı olduğu değil, mesele edeceği yemine sadık kalıp tarafsız bir cumhurbaşkanı olup olmama meselesidir." ifadesini kullandı.

Bir gazeteci de Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin olağanüstü kurultay için imza toplamaya başladığını belirtmesi üzerine Bülent Tezcan, parti meselelerinin parti içinde çözülebileceğini, TBMM'de milletin meselelerini çözmek için meşgul olacaklarını anlattı.

"Umarım güzel günlerde güzel şeyler konuşuruz"

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay da Meclise gelerek kaydını yaptırdı.

Atay, milletvekili olduktan sonra haletiruhiyesinin değişmediğini belirterek, "Uzun zamandır Meclis dışında bir mücadele yürütüyorduk. Şimdi bir süre bu işin Meclis ayağında olacağız. Umarım herkes için güzel olur. Sizler için de özgür olacağınız, özgürce haber yapacağınız bir basın olmasını diliyorum. Umarım güzel günlerde güzel şeyler konuşuruz." diye konuştu.

Ana çalışma alanının kültür sanat olacağını vurgulayan Atay, Suriye politikasının Hatay'da yarattığı etki üzerine de çalışma yapacaklarını söyledi.

CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver de kaydını yaptıran milletvekilleri arasındaydı. Ünver'e milletvekilliği rozetini 4 yaşındaki oğlu Artun Kerem taktı.

Artun Kerem, basın mensuplarına, büyüyünce önce polis, sonra avukat, sonra milletvekili sonra da cumhurbaşkanı olmak istediğini belirtti.