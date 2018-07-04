Milletvekilleri Kayıt Yaptırıyor

27. Dönem'in en genç milletvekillerinden AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Meclis'te kayıt yaptırdı.

Kayıt işlemlerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yüksel, 27. Dönem'in Türkiye'ye hayır getirmesi temennisinde bulundu.

Yüksel, 24 yaşında olduğunu belirterek, genç yaşta millete hizmet edecek olmanın gururunu yaşadığını belirtti.

Bir gazetecinin, babasının da bir önceki dönem milletvekili olduğunu anımsatması üzerine Yüksel, 26. Dönem AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yüksel, "Babamın vefatının ardından Cumhurbaşkanımız ve partimiz uygun gördüler ve 27. Dönem için milletvekili seçildik. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize çok teşekkür ediyorum. Ben de inşallah bu güvene layık olmaya çalışacağım. Gençler adına milletimiz için gereken bütün çabayı en iyi şekilde göstereceğim." dedi.

Müslüm Yüksel'e rozetini annesi Kadriye Yüksel taktı.

Öte yandan, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar da kayıt yaptırdı.

Basın mensupları ve Meclis personeline hediye olarak manda yoğurdu ve baston getiren Türkmen, Çolakoğlu ve Uçar, gazetecileri temsilen bastonu 75 yaşındaki foto muhabiri Mustafa İstemi'ye takdim etti.