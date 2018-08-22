Milletvekilleri Kargı Teşkilatıyla Bayramlaştı

AK Parti Kargı İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programı ile AK Parti teşkilatı bayramlaştı.

Parti binasında düzenlenen bayramlaşma programına AK parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, AK Parti İlçe Başkanı Sacit Özdemir, Gençlik Kolları Başkanı Emre Üstünel, Kadın Kolları Başkanı Esra Peker ve partililer katıldı.

Kargı teşkilatı adına AK Parti Kargı İlçe Başkanı Sacit Özdemir açılış konuşması yaparak herkesin bayramını tebrik etti. Ardından Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen bir selamlama konuşması yaparak tüm misafirlere hoş geldiniz diyerek tüm teşkilat üyelerinin bayramlarını kutladı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Kargı'yı hem bayramlaşmak hem de genel seçimlerde verilen rekor seviyede destek için teşekkür etmek için ziyaret etmek istediklerini belirten Karadağ, "Bugün milletvekillerimiz ve partimizin tüm organlarıyla geniş katılımlı olarak kargıya gelerek hem bayramınızı kutlayalım hem de genel seçimlerde Çorum'da yüzümüzü ak ettiğiniz ve rekor düzeyde oy verdiğiniz için teşekkür edelim istedik" dedi.

Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ise; "Bizi biz yapan en büyük değerlerin başında gelen bayrama dünyanın büyük bir bölümü kan ve savaş içerisinde girerken, rabbimin lutfu olarak birlik ve beraberlik içerisinde herkese ve her şeye rağmen bayrama kavuştuk. Seçimlerde bizlere vermiş olduğunuz destekten dolayı hepinize teşekkür eder. Birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlara kavuşmamızı temenni ederim" diye konuştu.

Milletvekili Oğuzhan Kaya ise; "Birlik ve beraberlik içierisinde, huzur içerisinde bir bayram geçirmemde en büyük etken milletimizdir. Milletimiz ülkemizi diğer ülkeler gibi kan revan, savaşa sokmak isteyen emperyalist İsrail ve Amerikaya, Gezi olaylarında başlayan bu süreçte oyunu fark edip en büyük dersi vermiştir. Gezi olaylarıyla bu milleti sokağa dökmeyi başaramayınca, 15 Temmuzu devreye sokmaya çalıştılar ancak onuda başaramadılar. Bu milletle beraber en büyük şansımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin başımızda olmasıdır. Sizlere seçimlerde verdiğiniz bu büyük destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Bayramınızın mübarek olmasını diliyoruz" şekilde konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise; "Bizim bu ülkede 81 milyon olarak ülkemizin tüm renkleriyle yaşamamızı istemeyenler var. Nerede bir Müslüman ülkesi var orada savaş ve kan var. Aynı oyunlar ülkemiz üzerinde de oynanmak isteniyor. Bizlerin rahat ve huzur içerisinde bir bayram geçirmemizi istemeyenler Tayyip beye ve ülkemize operasyon çekmeye çalışıyorlar. Çünkü onlara göre Türk milleti onların istediği sevide yaşamak zorunda. Eski tek şeritli yollardan gitsinler, hastanelerde kuyruklar olsun. Onlar bunları istiyorlar. Ama o günler geride kaldı. Artık eski Türkiye yok. Bizim iktidar olduğumuz güne kadar 75 yıllık dönemde üçe dörde katladığımız için bize operasyon yapmaya çalışıyorlar. Hamdolsun yola çıkarken Tayyip bey ne demişti artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demişti. Söz milletin olduğu için operasyon yapılmak isteniyor. Bu süreçte geçecek ve geçmek üzere. Aramızdaki kardeşlik bağını daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Geleceğimiz için bunu yapmamız gerekiyor. 30 Mart seçimleri bizim için bir dönüm noktası. Genel seçimlerde Kargı'nın verdiği rekor seviyede oyu, yerelde de arttırmamız gerekiyor ki ülke genelinde de hükümet olarak gücümüz artsın. Bu duygularla ben başta genel seçimlerde vermiş olduğunuz destek için teşekkür ediyor. Hepinizin bayramının mübarek olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından milletvekilleri teşkilat üyeleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - ÇORUM