Milletvekilleri Fetö Davalarını Takip Etti

Ak Parti milletvekilleri, Ankara'da görülen FETÖ davalarını yakından takip etti.

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat'ın da aralarında bulunduğu bir grup milletvekili, Ankara'da görülen FETÖ davalarını yakından takip etti. Sosyal medya hesabı ile Sincan'da olduklarını duyuran milletvekilleri yaptığı paylaşımda, "Hain FETÖ davaları için Sincan'dayız. 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız. Davaların sonuna kadar takipçisiyiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP