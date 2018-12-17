Milletvekilleri AK Parti'de Aday Değişikliği İddialarını Yalanladı

AK Parti Balıkesir milletvekilleri, partilerinden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıklanan Yücel Yılmaz'ın değiştirileceği veya adaylığının geri çekileceği iddaların asılsız olduğunu bildirdi.

AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Belgin Uygur, Mustafa Canbey ve Mutlu Aydemir, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıklanan Yücel Yılmaz'ın değiştirileceği veya adaylığının geri çekileceği iddialarına ilişkin ortak açıklama yaptı.

AK Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği gibi 27 Kasım'da yapılan AK Parti TBMM Grup Toplantısında Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Yücel Yılmaz ilan edilmiştir.

Bu gerçeğe rağmen kamuoyunu ve özellikle de Balıkesirli hemşehrilerimizi yanlış bilgilendirmeye, yanıltmaya ve zihinleri belli bir hedefe yönlendirmeye matuf yapılan çalışmalar yanlış ve yalandır.

AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Yücel Yılmaz ile 31 Mart 2019 Yerel Yönetim Seçimlerine gireceğiz."

Kaynak: AA