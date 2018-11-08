Milletvekilinden Organ Bağışı

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, bu hafta organlarını bağışlayacağını bildirdi.

Erdem, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 3-9 Kasım'ın, Organ Bağışı Haftası olduğunu anımsattı.

Organ bağışının hayat kurtarmak anlamına geldiğini belirten Erdem, bir gün herkesin kendisinin ya da yakınlarının başına bu durumun gelebileceğini, organ bağışının son derece önemli olduğunu ifade etti.

MHP olarak bu konuyla ilgili büyük bir hassasiyet taşıdıklarını dile getiren Erdem, herkesin organlarını bağışlaması gerektiğini söyledi.

Kadınların bu konuda başı çektiğinin görüldüğünü belirten Erdem, "Ben de bu hafta organlarımı bağışlayacağım" dedi.

Erdem, bağışı yaparken özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, emniyet mensupları, gazi ve gazi yakınları, şehit yakınları ve koruculara ihtiyaç halinde öncelik verilmesi için şerh düşmek istediğini belirtti.

Gazi ve gazi yakınları ile şehit ailelerine bazı hakların verilmesi noktasında kanun tekliflerinin bulunduğunu anımsatan Erdem, "Gazilerimiz ve yakınları ile şehit ailelerinin haklarını korumalıyız. Onlar için yapılacak her şey helaldir ve fazla değildir." diye konuştu.

Erdem, bir soru üzerine, "10 Kasım anması, 10 Kasım gününde yapılmalıdır. Bugüne kadar nasıl gelenek haline geldiyse, Atatürk'ün anısının 10 Kasım'da yaşatılması yönünde herkes hassasiyet göstermelidir." yanıtını verdi.