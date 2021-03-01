Milletvekili Yıldız, Kızılcahamam'da esnafı ziyaret etti
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Milletvekili Yıldız, Kızılcahamam'da esnafı ziyaret etti

01.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:23
Milletvekili Yıldız, Kızılcahamam'da esnafı ziyaret etti

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Kızılcahamam ilçesinde esnaflarla buluşan milletvekili Yıldız, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor bir dönemden geçildiğini hatırlatan Yıldız, "Devlet, millet el ele vererek inşallah bu zor günleri atlatacağız. Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen vatandaşlarımız, esnaflarımız oldu. Ancak devletimiz tüm imkanlarını seferber ederek, bu zor zamanlarda hem vatandaşlarımızın hem de iş dünyamızın yanında olduğunu göstermiştir. Devlet millet içindir anlayışı ile hareket ediyoruz. Önümüzdeki süreçte de vatandaşımızın, esnafımızın, çiftçimizin ve tüccarımızın yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. Millet olarak inşallah bu salgının üstesinden geleceğiz, ekonomimizi ve üretimimizi daha da güçlendireceğiz." dedi.

Yıldız, esnaf ziyaretinde kadınların makarna kesmesine yardımcı olarak kendisi de makarna kesti.

Yıldız'a, ziyaretlerde Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun, İlçe Başkan Yardımcısı Siyasi Hukuk İşler Başkanı Güray Altunay, Kadın Kolları Başkanı Naime Gümüş ve Gençlik Kolları Başkanı Taha Sarı eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

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