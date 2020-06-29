Milletvekili Yıldız'dan Kızılcahamam ziyaretleri
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Milletvekili Yıldız'dan Kızılcahamam ziyaretleri

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, partisinin Kızılcahamam İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Milletvekili Yıldız'dan Kızılcahamam ziyaretleri
29.06.2020 19:17 | Son Güncelleme: 29.06.2020 19:20

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, partisinin Kızılcahamam İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun ve yönetim kurulu üyeleri, Yıldız'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, kongre süreci hakkında bilgi verdi.

Barun ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarı dileyen Yıldız, daha sonra Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret etti.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Acar, ziyaretinden dolayı Yıldız'a teşekkür etti.

Yıldız, Acar'a belediyenin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, Başkan Acar'a çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA

Manşet

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