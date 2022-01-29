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Milletvekili Yel Malkara'da ziyaret ve açılışlara katıldı

AA, Ömür Çolak - Güncel
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Milletvekili Yel Malkara'da ziyaret ve açılışlara katıldı

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Malkara ilçesinde çeşitli ziyaret ve açılışlar gerçekleştirdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Malkara ilçesinde çeşitli ziyaret ve açılışlar gerçekleştirdi.

Yel, ilk önce AK Parti Malkara İlçe Başkanı Gökhan Şentürk'ü ziyaret ederek bir süre görüştü.

Yel ve Şentürk daha sonra görevine yeniden seçilen Malkara Şoförler Odası Başkanı İsmail Şen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yapımı devam eden Gençlik Merkezi ve KYK Yurdu'nu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Yel, Eski AK Parti Tekirdağ İl Başkan Yardımcısı Kaan Çelik'i de iş yerinde ziyaret etti.

Yel, Malkara'da hizmet vermeye başlayan KZY Detailing isimli iş yerinin açılışına katıldı.

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, iş yerinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Özellikle dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu bu ekonomik zorluklarda yeni iş yeri açarak istihdam sağlamak bizler için çok değerli. Umuyorum ki Malkara'mızda araç sahiplerine en güzel hizmeti en uygun fiyata vereceklerdir." dedi.

AA / Ömür Çolak - Güncel

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