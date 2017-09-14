Milletvekili Yavuz, AK Parti Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Oldu
Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz AK Parti Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı oldu.
Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz AK Parti Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı oldu.
AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olurlarıyla AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri SKM (Seçim Koordinasyon Merkezi) Başkanı olarak atandı. AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığında altı yıl başarıyla yürüttüğü başkan yardımcılığının ardından Yavuz, Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı olarak görev yapacak. - SAKARYA