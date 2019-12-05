Milletvekili Yaman, Darıcalılar'la buluşacak

05.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:41

KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediyesi'nin gençlerde yönelik düzenlediği "Kariyer Günleri" programı AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'ı ağırlayacak.



Darıca Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında alanında tanınmış ve başarılı kişileri gençlerle buluşturmayı amaçladığı "Kariyer Günleri" adlı söyleşi programının bu ayki konuğu AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman olacak. Gençlere yol göstermek ve gençlerin meslek seçmeden önce vizyon kazanmalarına katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen Kariyer Günleri programına katılacak olan Yaman, siyasi hayatı ve mesleki tecrübelerini Darıcalılarla paylaşacak. Yaman'ın katılacağı söyleşi, Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde 6 Aralık Cuma günü saat 13.30'da başlayacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA