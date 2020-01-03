Milletvekili Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar'da değerlendirme toplantısına katıldı

03.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:54

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, partisinin İl Başkanlığının 2019 yılı değerlendirme toplantısına katıldı.

Eroğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, Irak'ta çok değişik grupların bulunduğunu anlattı.

Irak'ın Ankara Büyükelçisini daha önce Afyonkarahisar'a da davet ettiklerini ifade eden Eroğlu, "Biz, Iraklılara sürekli 'birliğinizi, beraberliğinizi ve toprak bütünlüğünüzü muhafaza edin, koruyun' diyoruz. 'Tahriklere kapılmayın, Türkiye de size toprak bütünlüğünüz için her türlü desteği verecektir' diye söyledik ama maalesef, Irak'ı karıştırmak isteyenler var." dedi.

Irak'a yumurta ihracatı konusuna da değinen Eroğlu, şunları kaydetti:

"Irak'ta parlamento yerli üretimi teşvik için yumurta ithalatını yasaklamış. Irak'a yumurta başka ülkeler aracılığıyla gidiyor. Ama Iraklılar yumurtayı 3 katı fiyatla pahalı yiyor. Bunun da farkındalar. Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan el-Cenabi de Afyonkarahisar'ı ziyaretinde bizlere bazı tavsiyelerde bulundu. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Ticaret Borsası ile yumurta üreticilerimiz ortak bir çalışma yapıyor. İnşallah, o çalışmayı da hayata geçireceğiz. Bunun için de yumurtada KDV'nin indirilmesi gerekiyordu. Toptancılar için Cumhurbaşkanlığı kararnamesi de çıktı ve yüzde 1'e indi. İkinci adımda ise başka ülkelere ihracatını ele alıyoruz. Ayrıca, Irak meclisinin yumurta ithalatı için aldığı kararın da değişmesi gerekiyor. Bunun için Irak'ın Tarım Bakanlığı ile milletvekillerini Türkiye'ye davet ediyoruz. Onlarla burada oturup yumurta konusuna bir çözüm bulacağımızı düşünüyoruz."

Toplantıya, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, Merkez İlçe Başkanı Bülent Eser, Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk de katıldı.

Kaynak: AA