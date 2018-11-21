Milletvekili ve Mahalli İdareler Seçimlerinde Adaylık İçin Görevinden Ayrılan TOBB ve TESK Başkan...
Milletvekili ve mahalli idareler seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan TOBB ve TESK başkan ve üyelerinin, seçilemedikleri takdirde eski görevlerine dönebilmelerine imkan tanıyan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Milletvekili ve mahalli idareler seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan TOBB ve TESK başkan ve üyelerinin, seçilemedikleri takdirde eski görevlerine dönebilmelerine imkan tanıyan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi