Milletvekili ve İl Başkan Yardımcısından Kızılcahamam Ziyareti

AK Parti MKYK Üyesi ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Kızılcahamam'da ziyaretlerde bulundu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Kızılcahamam'da ziyaretlerde bulundu. Kızılcahamam'a gelen Milletvekili Çam ile Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Selahaddin Yağçı ilk olarak AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanlığını ziyaret etti. burada Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun ve parti yönetimiyle bir araya geldiler. Daha sonra Kızılcahamam Belediyesini ziyaret eden Çam ile Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Selahaddin Yağçı, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Meclis üyeleri tarafından karşılandı. Belediye Başkanı Acar'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Çam ve Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Selahaddin Yağçı, ardından Kızılcahamam'da devam eden projeleri yerinde incelediler. Daha sonra Kızılcahamam Devlet Hastanesini ziyaret ederek esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Milletvekili Çam, Belediye Başkanı Süleyman Acar ve İlçe Başkanı Ahmet Barun Esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederken istek ve taleplerini dinledi. Ziyaret sonrası konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Kızılcahamam halkının kendilerini her zamanki gibi bağrına bastığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Çam; Kızılcahamam'da Tarih Yazılıyor""Belediye Başkanımızın 2 yıllık yaptığı çalışmalarını hem kendinden dinledik, hem de projeleri yerinde inceleme fırsatı bulduk. Kızılcahamam Belediyesi, 2 yıl içerisinde 38 projeye imza atmış bunun 9 tanesi tamamlanmış, 17 tanesi devam ediyor ve 12 tane de planlanan proje var. Kızılcahamam Belediye Başkanımız Süleyman Acar ve ilçe teşkilatımın devletimizle el ele vererek 2 yıl içerisinde 200 milyondan fazla yatırım gerçekleştirdiğine şahit olduk. Bu 2 yılın bir buçuk yılı pandemi ile geçmesine rağmen Belediyemiz çalışmalarına ara vermeden devam etti. 2 yıllık süre zarfında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ise Kızılcahamam'a (Sıfır Km) asfalt attığını da üzülerek ifade etmek istiyorum. AK Partili ilçe belediye çalışmalarımızı görüyorsunuz. Algı ile yöneten belediye değil, hizmet ile yönetilen belediyelerimizden Kızılcahamam Belediyemizin çalışmalarından dolayı Başkanımız Süleyman Acar'ı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, AK Parti MKYK Üyesi ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'a ve Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Selahaddin Yağçı'ya ziyaretlerinden ve her zaman verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Ziyaretlerinin ardından Çam, Başkan Acar ve İlçe Başkanı Barun'a teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre