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Milletvekili ve belediye başkanlarından Bursaspor'a destek ziyareti

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, TFF 1. Lig'de kalan 6 maçı en iyi şekilde geçirerek Bursa'ya Süper Lig'e çıkma mutluluğunu yaşatacaklarını belirtti.

Milletvekili ve belediye başkanlarından Bursaspor'a destek ziyareti
07.06.2020 14:11 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:48

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, TFF 1. Lig'de kalan 6 maçı en iyi şekilde geçirerek Bursa'ya Süper Lig'e çıkma mutluluğunu yaşatacaklarını belirtti.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yeşil-beyazlılar, Büyükşehir Belediye Stadı'nda teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde antrenman yaptı.

Kulüp başkanı Mesut Mestan ile yönetim kurulu üyeleri Konuralp Yeşil, Serkan Subaşı, Yavuz Aman, Yıldırım Hacıoğlu ve Erdinç Doğan'ın izlediği antrenmanı, AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Refik Özen, Mustafa Esgin, Zafer Işık ve Ahmet Kılıç, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milletvekili Çavuşoğlu, Bursa'nın bütün dinamikleriyle Bursaspor'un arkasında olduğunu vurguladı.

Bundan sonraki süreçte de kulübe olan desteğin artarak devam edeceğine değinen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kalan 6 maçımız bizler için son düzlük. Bursa'nın hak ettiği yere ulaşacağını düşünüyoruz. Ben Bursa'da bulunduğum zamanlar maçlarınızı takip ediyorum. Çok olumlu futbol oynuyorsunuz. Özellikle İbrahim hocamızın gelmesiyle beraber daha iyi oynamaya başladık. Gayretli ve hazır durumdasınız. Sizlere tekrardan sağlıklı, sakatlıksız 6 maç diliyorum. Bursaspor bu şehrin göz bebeğidir. Bursaspor bu şehrin en değerli markasıdır. Bunun için biz sizlere güveniyoruz. Siz de bizlere güvenin sezon sonunda tekrar bu sahada kucaklaşalım."

Mesut Mestan da yaklaşık 40 gün önce antrenmanlara başladıklarını, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde tamamen karantina ilan ettiklerini aktardı.

Teknik heyet, futbolcular ve çalışanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonuçlarının negatif çıktığını hatırlatan Mestan, "Futbolcu arkadaşlarıma bu sıcakta fedakarlık yapıp çalışmalarına devam ettikleri için teşekkür ediyorum. Kalan 6 maçımızı en iyi şekilde geçireceğimizi biliyorum, hiçbirinizden şüphemiz yok. Bütün Bursa arkamızda. 6 maçı alacak güce sahibiz. Bursa'ya bu mutluluğu yaşatacağınızı biliyor, hepinize başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.

Üzülmez: "Bu şehrin hak ettiği yerin Süper Lig olduğuna yürekten inanıyoruz"

Teknik direktör İbrahim Üzülmez de ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Oyuncularımızla beraber bu şehrin hak ettiği yerin Süper Lig olduğuna yürekten inanıyoruz. Geldiğimiz günden itibaren herkesin yanımızda olması gerektiğini hep dile getirdim. Bugünkü bu sıcak ortamın bundan sonraki süreç için bir adım olduğuna yürekten inanıyorum. Zaman zaman sıkıntılar yaşadık ama oyuncularımızla beraber bu 6 haftalık süreyi en iyi şekilde geçireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bursaspor büyük bir camia ve büyük camianın sorumluluklarının da farkındayız. Sorumluluklarımızı yerine getirip kalan 6 haftada üstümüze düşeni yapıp bu camiayı ait olduğu yere çıkartacağız inşallah."

Takım kaptanı Selçuk Şahin ise 6 maçta ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirterek, "Sizin de yanımızda olmanız bizler için çok önemli hepinize teşekkür ediyoruz. İnşallah 6 maç sonunda layık olduğumuz Süper Lig'e çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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