Milletvekili Uzer'den Kadir Gecesi Mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu gecenin kalplerin arınması ve İslam Alemi'nde manevi huzurun artmasında eşsiz bir fırsat sunduğunu belirtti.

Milletvekili Ahmet Uzer, mesajında başta Gaziantep ve bölge insanı olmak üzere tüm İslam Aleminin Kadir Gecesini kutladı. Uzer'in mesajında, "Birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın daha da yoğunlaştığı, rahmet, bereket ve mağfireti bol olan mübarek Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, Kadir Gecesi'ni idrak etmenin heyecanını yaşıyoruz. Kuran-ı Kerim'de buyrulduğu gibi bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin hepimize bereket ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Bizi en güzel aya ve en güzel ayın da en güzel gecesine kavuşturduğu için Allah'a hamdolsun" denildi.

İslam coğrafyasındaki Müslamanlara yönelik şiddet ve katliamlara da değinen Uzer, "Ramazan ayında da İslam coğrafyasında yaşanan olaylar bizleri derinden üzmektedir. Özellikle Ramazan ayı boyunca çocuk, kadın, yaşlı demeden kardeşlerimize reva görülen zulüm, şiddet ve cinayetlerin üzüntüsü yüreğimizi dağlamaktadır. Dünyanın her yerinde zor durumda bulunan kardeşlerimizin akan kan ve gözyaşlarının durması, huzurlu ve mutlu olabilmeleri için bu mübarek gecede bol bol dua edelim. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gaziantepli hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam Alemi'nin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin ülkemize, tüm İslam Alemi'ne ve bütün insanlığa iyilikler, güzellikler ve hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerine de yer verdi. - GAZİANTEP