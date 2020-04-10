Milletvekili Uslu'dan Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü mesajı AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aynı zamanda TBMM Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı olan Uslu, mesajında, emniyet teşkilatının büyük fedakarlık, cesaret ve kahramanlıkla, milletin huzur, esenlik ve güven içinde yaşaması için üstün vazife anlayışıyla hizmet verdiğini belirtti.

"Emniyet teşkilatımız 175 yıldır gece ve gündüz her daim görev başında." ifadesini kullanan Uslu, şunları kaydetti:

"Türk polisi başarıları, birikimi, yaptığı önleyici ve genel kolluk hizmetleriyle milletinin gönlünde taht kurmuş, dünyada da örnek bir teşkilattır. Yasama organın bir temsilcisi olarak polis teşkilatımızın her daim yanındayız, daha ileri adımları için destekçisiyiz. Teşkilatımıza şükranlarımızı sunuyoruz, başarıları daim olsun.

Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, vatan için canlarını feda etmiş olan bütün şehitlerimizi hürmetle, rahmetle, minnetle yad ediyorum. Gazilerimize sıhhat ve uzun ömürler diliyorum. Türk Polis Teşkilatımızın büyük fedakarlıklarla ve hizmet aşkıyla çalışan bütün mensuplarına başarılar diliyor, selam ve sevgilerimi iletiyorum."

Kaynak: AA