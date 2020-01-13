Milletvekili Ünal, nakliyecilerle bir araya geldi

13.01.2020 13:22 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:38

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, nakliyeci ve kamyoncu esnafıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, toplantıda nakliyeci esnafıyla konuşan Ünal'ın şoförlerin yaşadıkları sıkıntıları dinlediği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ünal, sorunların çözüme kavuşturulması yönünde çalışmalar yapacaklarını dile getirerek, "Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanımız Cemal Topçu ve kamyoncu kardeşlerimizle bir araya geldik. Kamyon şoförü kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıları kendilerinden dinleyip, çözümü noktasında istişareler gerçekleştirdik. Her daim yanlarında olduğumuz kardeşlerimizin sorunlarının çözümüyle ilgili süreci hep birlikte takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA