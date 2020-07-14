Milletvekili Ünal'dan 15 Temmuz mesajı
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Milletvekili Ünal'dan 15 Temmuz mesajı

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Ünal'dan 15 Temmuz mesajı
14.07.2020 16:05 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:09

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ünal, mesajında, 15 Temmuz'un, devlet içine sızmış, ülkeyi parçalamak ve milli iradeyi yok etmek isteyen hainlere karşı, milletin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış tarihe altın harflerle yazılmış şanlı bir demokrasi zaferi olduğunu belirtti.

Kirli emelleri için devletine, milletine silah doğrultacak kadar hainliğe bulaşmış, dış güçlerin maşası olan bu gizli yapıya en güzel cevabı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aziz milletin verdiğini ifade eden Ünal, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle yaptığı çağrı üzerine, ellerinde bayraklarıyla meydanlara, hava limanlarına koşan aziz milletimiz, vatanına, bayrağına ve demokrasisine olan bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Bu Millet vatanı uğrunda şahadete yürüyen, gazi olan 15 Temmuz'un kahramanlarını asla unutmayacaktır. 100 yıl önce tüm yokluklara rağmen yedi düvele karşı bağımsızlığı uğrunda destan yazan milletimiz, yıllardır terörle mücadelede ortaya koyduğu kararlılık, 15 Temmuz'da gösterilen Çanakkale ve Kurutuluş Savaşı ruhu ile ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunlara izin vermeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Hain darbe girişiminde bulunanlar aslında Türkiye'nin önünü kesmek ve 2023 hedeflerine hızla yol alırken ülkemiz hedeflerine ulaşamasın diye üst akılları devreye soktular. Türk milleti, istikbaline ve inançlarına darbe vurmak isteyenlerin akıllarının alamayacağı bir direniş sergiledi. Unutmayalım ki, 15 Temmuz'da kaybedenler, aziz milletimizin sarsılmaz inancı ve çelikten iradesi karşısında pes etmek zorunda kalmıştır. Bu toprakları yurt kılmanın ve yurt tutmanın kolay olmadığının farkında ve bilincinde olarak daima uyanık olacağız, uyanık kalacağız. Allah'ın izniyle kıyamete kadar da bu toprakların sahibi olarak kalacağız. Tarihe şanlı bir direniş olarak geçen 15 Temmuz'un yıl dönümü vesilesiyle şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyor ve hepsini şükranla anıyorum." - KARABÜK

Kaynak: İHA

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