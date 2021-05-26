Milletvekili Ümit Özdağ adliyede
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Milletvekili Ümit Özdağ adliyede

İhlas Haber Ajansı / Melike İnal - Haberler | 3. Sayfa

- Milletvekili Ümit Özdağ adliyede Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında başlatılan soruşturmada ifade vermek üzere adliyeye geldi.

- Milletvekili Ümit Özdağ adliyede

İSTANBUL - Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında başlatılan soruşturmada ifade vermek üzere adliyeye geldi.

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğunu iddia etmişti. İddia üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında bilgisine başvurulan Özdağ, İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Milletvekili Ümit Özdağ adliyede
Milletvekili Ümit Özdağ adliyede
Milletvekili Ümit Özdağ adliyede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Melike İnal

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