Milletvekili Ümit Özdağ adliyede
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Milletvekili Ümit Özdağ adliyede

Milletvekili Ümit Özdağ adliyede
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında başlatılan soruşturmada ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında başlatılan soruşturmada ifade vermek üzere adliyeye geldi.

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğunu iddia etmişti. İddia üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında bilgisine başvurulan Özdağ, İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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