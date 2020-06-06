Milletvekili Tutdere, tütüne ilişkin yasa teklifini değerlendirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Milletvekili Tutdere, tütüne ilişkin yasa teklifini değerlendirdi

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, iktidar milletvekillerinin tütüne ilişkin verdiği yasa teklifini değerlendirdi.

Milletvekili Tutdere, tütüne ilişkin yasa teklifini değerlendirdi
06.06.2020 12:37 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:40

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, iktidar milletvekillerinin tütüne ilişkin verdiği yasa teklifini değerlendirdi.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM başkanlığına sunulan 18 maddelik kanun teklifinde tütün üreticilerini de yakından ilgilendiren düzenleme olduğunu belirterek, ilgili maddede eksiklik olduğunu dile getirdi.

Tutdere, "Daha önce Kaçakçılık Kanunda yapılan değişiklik, Tütün Üst Kurulundan yetki belgesi almadan tütün ticareti yapanlar ile makaron sigara kağıdı içerisine ticari amaçla tütün konulması ve bu şekilde satılması 3 ila 6 yıla hapis cezası öngörülmüştü. 1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girecekti. AK Parti, 18 maddelik Torba Kanun Teklifinin 14. Maddesinde daha önceki kanun maddesini ikiye bölerek tütün ticaretine ilişkin olan kısmının yürürlük maddesini 1 Temmuz 2021'e kadar erteledi. Ancak makaron sigara kağıdı içerisine ticari amaçla tütün konulmasını ve bu şekilde satılmasına ilişkin kanun maddesinin ise yürürlük tarihinin 1 Temmuz 2020 olarak kalması yönünde teklif vermiştir" dedi.

Tutdere, "Önceki yasanın tütün ticaretine ilişkin olan kısmının yürürlük tarihinin bir yıl süreyle ertelenmesinin teklif edilmiş olması olumlu bir adım olmakla beraber hapis cezasını öngören önceki yasanın ilgili maddesinin diğer kısmının yürürlük tarihinin 1 Temmuz 2020 tarihi olarak teklifte yer almış olması yeni sorunlar oluşturacaktır. Bizim daha önce TBMM'de defalarca ifade ettiğimiz gibi tütün üreticisinin temel beklentisi hapis cezasını öngören kanun maddesinin tamamen ortadan kaldırılmasını sağlayacak yasal değişikliklerin yapılmasıdır.

Biz bu kanun teklifinin komisyon görüşmelerinde ve genel kurul görüşmelerinde hapis cezasının tamamen ortadan kaldırılması veya kanun maddesinin bir bütün olarak yürürlüğünün 2021 veya 2022 tarihine kadar ertelenmesi konusunda her türlü mücadeleyi yürütecek, çalışmayı yapacağız.

Adıyaman başta olmak üzere Türkiye'de tütün üretimi yapan bütün tütün üreticilerinin alın terinin önündeki yasaklar kaldırılıncaya kadar mücadelemizi birlikte sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı Haber
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok Haber
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı Haber
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu Haber
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Son dakika: Libya Ordusu, 'Zafer Yolları' isimli yeni bir harekat başlattı Haber
Son dakika: Libya Ordusu, "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattı
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı
İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı
7 ilimizde baş gösteren ve 2 kişiyi öldüren KKKA hastalığının arkasından da Kovid-19 çıktı
7 ilimizde baş gösteren ve 2 kişiyi öldüren KKKA hastalığının arkasından da Kovid-19 çıktı
Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen 'açık alanlarda maske kullanılsın' önerisi
Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen "açık alanlarda maske kullanılsın" önerisi
Yağmalama görüntüleri ortaya çıkan ünlü YouTuber Jake Paul hakkında soruşturma başlatıldı
Yağmalama görüntüleri ortaya çıkan ünlü YouTuber Jake Paul hakkında soruşturma başlatıldı
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Economist dergisi, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini övdü
Economist dergisi, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini övdü
10 bin kişinin izlediği Macaristan Kupası finalinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
10 bin kişinin izlediği Macaristan Kupası finalinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı
Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
Malatyalı hoca, canlı yayında 'Allah 'ol' der oluverir' dediği sırada sallanmaya başladı
Malatyalı hoca, canlı yayında "Allah 'ol' der oluverir" dediği sırada sallanmaya başladı
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında eşlerini kaybeden 4 kadın, katillerin idamını istedi
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında eşlerini kaybeden 4 kadın, katillerin idamını istedi
AK Parti 'Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek' tartışmalarına noktayı koydu
AK Parti "Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek" tartışmalarına noktayı koydu
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akbağ Şeyma Subaşı Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kız Kaza Kadın Malatya
Şu an buradasınız: Milletvekili Tutdere, tütüne ilişkin yasa teklifini değerlendirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 12:40:43. #1.14#
title