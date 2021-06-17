Milletvekili Tutdere, tütüne hapis cezasına tepki gösterdi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girecek olan tütüne hapis cezasına meclis kürsüsüne koyduğu tütünle tepki gösterdi.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girecek olan tütüne hapis cezasına meclis kürsüsüne koyduğu tütünle tepki gösterdi.

Milletvekili Tutdere, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle ticaret belgesi veya yetki belgesi almadan tütün ticareti yapanlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası almasını öngören yasanın 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe gireceğini bundan dolayı da tütüncülerin büyük mağduriyet yaşayacağını dile getirdi. Milletvekili Tutdere, "Kürsüye koyduğum pudra şekeri değil, Adıyaman'ın yerli ve milli sarmalık kıyılmış tütünü. Adıyaman başta olmak üzere 81 ilde sarmalık tütün üretimi yapan tütün üreticileriyle, çocuklarının nafakasını tütünden sağlayan yüz binlerce tütüncü esnafı var ve bende onların adına söz almış bulunmaktayım. Yönetmeliği 3 yılda çıkarıp kooperatifleşmeyi 6 ayda yapın demek, ne vicdani ne de ahlakidir. Bu kürsüde defalarca dile getirdik, aradan yıllar geçti, şu yönetmeliği çıkarın dedik, çıkarmadınız. Aradan tam üç yıl geçtikten sonra, Tarım ve Orman Bakanlığı sarmalık tütün üretim kooperatiflerinin kuruluşuna ilişkin yönetmeliği yayımladı. O tarihten bu yana pandemi koşulları, sokağa çıkma yasakları ve ülkemizin içinde bulunduğu sorunlardan dolayı üreticiler kooperatiflerini kuramadılar. Tam anlamıyla ürünlerini pazarlayacak işletmelerini ve tesislerini oluşturamadılar. Bakanlık bir yönetmeliği üç yılda çıkarabildi. Üç yılda çıkardıkları yönetmeliğe uygun olarak, tütün üreticisine 6 ayda tesisleşmeyi yapın, binanızı yapın, makinenizi alın demek vicdani midir, ahlaki midir? 6 aylık sürenin iki ayı sokağa çıkma yasağıyla geçti. Zamlarla ve ekonomik sorunlarla boğuşan gariban üreticilerimiz dört ayda nasıl kooperatiflerini kuracaklardı? Kuramadılar. Türkiye'nin dört bir yanındaki üreticilerimiz şu anda ciddi bir korku ve tedirginlik içerisinde. Holdinglerin ve zenginlerin bütün vergi borçlarını ertelediniz. Bütün üreticiler diyor ki zenginlere yaptığınız bu kıyağı, pandemi koşullarından dolayı yapmış olduğunuz bu ertelemeleri bir kez olsun alın teriyle geçinen, Türkiye'nin her tarafında üretim yapan, emekten yana olan tütün üreticileri için yapın. Gelin, bu yüce mecliste, üreticilerimizi yarın ciddi anlamda hapis cezalarıyla karşı karşıya getirecek ve büyük travmalar oluşturacak olan bu yasanın yürürlük tarihini hep beraber erteleyelim. Bu insanların, bu tütünü üretmekten başka alternatifleri yok. Bütün milletvekili arkadaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyor ve herkesi göreve çağırıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu soruna acilen bir çözüm bulmak zorundayız. İş işten geçmeden buna bir çare bulalım. Eğer, bu süreyi uzatmazsanız bizler Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak sahada, alanda, tarlada her zaman tütün üreten üreticilerimizin yanında olacağız. Üreticilerimizle beraber mücadele edecek, haklarını alıncaya dek onların yanında olacağız. Gelin, üreticilerimizi cezaevine değil, hep beraber tarlaya gönderelim. Onlar üretsinler, çocukları mutlu olsun, çocuklarına iyi bir gelecek hazırlasınlar" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı