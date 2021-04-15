Milletvekili Tutdere, sağlık alanındaki eksikliklere dikkat çekti
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Milletvekili Tutdere, sağlık alanındaki eksikliklere dikkat çekti

Milletvekili Tutdere, sağlık alanındaki eksikliklere dikkat çekti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyamanlıların tedavi olmak için çevre illere gitmek zorunda kaldığını vurguladı.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyamanlıların tedavi olmak için çevre illere gitmek zorunda kaldığını vurguladı.

TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında, Adıyaman'da bulunan hastanede bir çok bölümün olmadığını söyleyen CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, çocuk nörolojisi, hematolojisi, onkolojisi, nefrolojisi, yetişkin nefrolojisi ve radyasyon onkolojisi bölümlerinin olmadığını belirterek, Sağlık Bakanına bu bölümlerin açılması ve ilgili branşlardan hekim atanması için çağrıda bulundu.

Adıyaman'da bulunmayan bölümlerde tedavi almak zorunda kalan hastaların çevre illere gitmek zorunda kaldıkları için mağduriyetler yaşadığını vurgulayan Milletvekili Tutdere, "Pandemiyle mücadele ettiğimiz bugünlerde sağlık çalışanlarına ve doktorlara olan ihtiyaç daha da artmıştır. Adıyaman'da bulunan kamu hastanelerimizde çocuk nörolojisi, hematolojisi, onkolojisi, nefrolojisi, yetişkin nefrolojisi ve radyasyon onkolojisi bölümleri bulunmamaktadır. Bölümler bulunmadığından, bu bölümlerde tedavi almak zorunda kalan hastalarımız mağdur durumdadırlar. O hastalarımız çevre illere giderek tedavi olmak zorunda kalıyorlar. Bu durum da büyük mağduriyetler oluşturmaktadır. Ayrıca, 400 yataklı hastanede çocuk endokrin uzmanı bulunmamaktadır. Buradan, Sağlık Bakanlığına açıkça çağrıda bulunuyorum. Adıyaman'da bulunan, özellikle hastanemizde eksik olan çocuk endokrin uzmanı doktorunun atamasının yapılmasını, ayrıca hastanede eksik olan bölümlerin açılarak buraya doktor atamalarının yapılmasını ilde yaşayan bütün vatandaşlarımız adına talep ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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