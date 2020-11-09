Milletvekili Tutdere'nin 10 Kasım mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Milletvekili Tutdere'nin 10 Kasım mesajı

09.11.2020 17:25 | Son Güncelleme: 09.11.2020 17:29
Milletvekili Tutdere'nin 10 Kasım mesajı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 10 Kasım nedeniyle yayımladığı mesajında, "Sadece bir anma günü değil, aynı zamanda Atatürk'ü ve devrimlerini anlama günüdür" dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 10 Kasım nedeniyle yayımladığı mesajında, "Sadece bir anma günü değil, aynı zamanda Atatürk'ü ve devrimlerini anlama günüdür" dedi.

TBMM Katip Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Tutdere, "10 Kasım sadece bir anma günü değildir. Eşsiz bir devlet adamı ve lider olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmanın yanında fikirleri ve ideallerini anlama, bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti ebediyete kadar yaşatma ve yeniden demokrasiyle taçlandırma kararlılığını gösterme günüdür. Ulu Önder'i anlamak, bizlere emanet ettiği Cumhuriyete, değerlerine, demokrasiye ve bağımsızlığa ne pahasına olursa olsun sahip çıkmaktır. O'nu anlamak, çağdaşlaşma yolunda emin adımlarla ilerlerken, fikirlerini ve düşüncelerini gelecek kuşaklara aktarmaktır.

Atatürk'ün mirasını devralan bizler, O'nun izinde, idealleri ve fikirleriyle çizdiği bu aydınlık yolda hiç yılmadan ve büyük bir kararlılıkla mücadelesini sürdüreceğiz. Bir çift mavi gözün ışığında, en büyük eseri olan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatacağız.

'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek kurduğu TBMM'de, sonsuza kadar lideri olacağı Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletimizi temsil etmenin tarifsiz kıvancı ile Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin yıldönümünde minnet ve rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Başkan Gökhan Yüksel'den 10 Kasım mesajı
Başkan Gökhan Yüksel'den 10 Kasım mesajı
Milli Savunma Bakanı Akar'dan '10 Kasım' mesajı Açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar'dan "10 Kasım" mesajı Açıklaması
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne doğru
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne doğru

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Fuat Oktay Donald Trump Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Emrah İkbal Gürpınar İbrahim Tatlıses Münir Nurettin Selçuk
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Eddie Newton Nacer Chadli Rıza Çalımbay
Daha Fazla İstifa Instagram Galatasaray Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milletvekili Tutdere'nin 10 Kasım mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 17:43:56. #1.14#
title