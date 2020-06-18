Milletvekili Tutdere meclisin divan katipliğine seçildi
CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Türkiye Büyük Millet Meclisi Divan Katip Üyesi oldu.
18.06.2020 16:52 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:12
CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Türkiye Büyük Millet Meclisi Divan Katip Üyesi oldu.
Türkiye Büyük Millet Meclisinde CHP Grup Toplantı Salonunda TBMM başkanvekili ve idare amiri TBMM Katip Üyeleri seçimi için sandık başına gitti. CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, birinci turda en çok oyu olarak TBMM Divan Katipliğine seçildi.
Milletvekili Abdurrahman Tutdere, her zaman Adıyaman'ın sorunlarına çözmek ve Adıyaman'ı hak ettiği yerlere getirebilmek adına ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiklerini söyleyerek çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini belirtti. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA