Milletvekili Tutdere, Kılınç ile bir araya geldi

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Başkan Kılınç ile Adıyaman'ın sorun ve sıkıntılarını konuştu. Belediyenin çalışmaları hakkında da bilgiler alan Milletvekili Tutdere, Başkan Kılınç'a teşekkür etti.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, Milletvekili Tutdere'nin kendilerini ziyaretlerinden dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı