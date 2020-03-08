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Milletvekili Tutdere kadınlar gününü kutladı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

08.03.2020 13:55 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:55
Milletvekili Tutdere kadınlar gününü kutladı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.


Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladığını vurgulayan Milletvekili Tutdere, "Her gün kadına yönelik şiddet, taciz, mobing haberlerini görmekten rahatsızız, kadınların rahatsızlığını biz de içimizde yaşıyoruz. Hükumet ne yazık ki bu alanda tedbirler almaktan uzak. Bizler her zaman anne, eş, kardeş, arkadaş olan kadınlarla hayatın her alanında omuz omuza olmayı kendimize şiar edindik, böyle bir kültürden geliyoruz" dedi.


Cumhuriyetin tarihinin aynı zamanda aydınlık bir Türkiye için mücadele eden kadınların tarihi olduğunu bildiren Milletvekili Tutdere, "Kadınlar, toplumsal hayatta üstlendikleri rollerle sadece ülkemizin gelişmesine omuz vermemişler, aynı zamanda bölge ülkelerindeki hemcinslerine örnek olmuşlardır. Kadınlar ulusal kurtuluş savaşından günümüze kadar ilerleme, eşitlik ve özgürlükten yana attıkları kararlı ve cesur adımlar, geleceğimize dair umutlarımızı artırmaktadır. Adalet, eşitlik ve özgürlük meşalesinin yılmaz taşıyıcıları olan kadınlar bütün baskılara karşı çıkarak ülkemizi aydınlatmaya ve toplumsal ilerlemenin itici gücü olmaya devam edeceklerdir. Kadınları eve hapsetmeyi amaçlayan düzeni, kadına karşı şiddeti yücelten anlayışı ve onları çocuk yaşta gelin yapan, yoksulluğa mahkum eden zihniyeti omuz omuza mücadele ederek yeneceğiz. Evde, işte, sokakta, siyasette ve hayatın diğer tüm alanlarında kadınlar özgürleşecektir. Kadınlar özgürleştikçe Türkiye özgürleşecektir. Kadınların barışa, hukuka, ülkemizin geleceğine ve doğasına sahip çıkacaklarına ilişkin inancımız tamdır. Türkiye'nin aydınlık geleceğindeki en belirgin imzanın sahibi de hiç şüphesiz kadınlar olacaktır. Kadınların mücadelesinin yürüdüğümüz zorlu yolları aydınlatması temennisiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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