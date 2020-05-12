Milletvekili Tutdere, halk ile bir araya gelmeye devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Milletvekili Tutdere, halk ile bir araya gelmeye devam ediyor

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, korona virüsü sürecinde vatandaşları yalnız bırakmayarak onların sorun ve sıkıntılarını dinlemeye devam ediyor.

Milletvekili Tutdere, halk ile bir araya gelmeye devam ediyor
12.05.2020 17:39 | Son Güncelleme: 12.05.2020 17:39

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, korona virüsü sürecinde vatandaşları yalnız bırakmayarak onların sorun ve sıkıntılarını dinlemeye devam ediyor.

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet ve Merkez ilçe Başkanını Hüseyin Buluş ile birlikte merkeze bağlı Kömür Beldesini ziyaret eden Milletvekili Abdurrahman Tutdere, burada belde halkıyla tek tek bir araya gelerek onlarla bir süre sohbet etti. Sahada yaptıkları çalışmalardan bahseden Milletvekili Tutdere, "İktidarın maske konusundaki tüm yanlış kararlarına ve kararsızlıklarına rağmen yurttaşlarımız salgınla mücadele etmeye çalışıyor. Kimi kendi çabasıyla kimi sivil toplum örgütleri ve diğer kurumların çabalarıyla. Süreç iyi yönetilmediği için maalesef herkes bu süreçte salgına karşı en önemli tedbirlerden biri olan maskeye kolay kolay erişemiyor. Biz Cumhuriyet Halk Partili büyükşehir belediyelerimizin de katkısıyla bu eksiklikleri gidermek için çalışıyoruz. İl başkanımızla birlikte Kömür Beldemizde başta günler sonra dışarıya çıkarak, nefes alma imkanı bulan 65 yaş üstü hemşehrilerimiz olmak üzere beldede yaşayan diğer hemşehrilerimize maske dağıttık. Ayrıca yurttaşlarımızın kolay erişebilmesi için muhtarlıklarımıza da maske bıraktık. Biz bugün her şeye rağmen üretmeye devam eden, tarlada alın teri döken annelerimizi ve emekçi yurttaşlarımızı ziyaret ederek hem maskelerini takdim ettik hem de annelerin anneler gününü kutladık. Sonrasında çiftçilerimizle birlikte tütün dikerek sorunlarını konuştuk. Çiftçilerimizin tek arzusu emeklerinin karşılığını alabilmektir.

Bilindiği üzere Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda 21 Marttan bu yana kuaför, berber ve güzellik salonları gibi işletmeler kapalı bulunmaktaydı. Uzun zamandır kapalı bulunan bu işyerleri normalleşme çalışmaları kapsamında bugün faaliyetlerine yeniden başladı. Ancak vatandaşlarımızın temasın fazla olduğu bu salonlarda ekstra özen ve dikkat göstermesi gerekmektedir. Bu nedenle bugün şehrimizin farklı noktalarında bulunan kadın erkek kuaförleri, berberler ve güzellik salonlarını ziyaret ederek hem maske ve siperlik takdim ettik, hem de salgına karşı alınan tedbirlere özen göstermelerini rica ettik. Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman milletvekili, il ve ilçe örgütleri, kadın ve gençlik örgütleri olarak hedefimiz uzun bir aradan sonra tekrar faaliyet göstermeye başlayan tüm berberlerle kuaförlere maske ve siperlik dağıtmak" diye konuştu.

Milletvekili Tutdere ve beraberindeki heyet daha sonra Adıyaman Valisi Aykut Pekmez 'i makamında ziyaret ederek Adıyaman'da ki korona virüs sürecini değerlendirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Haber
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli Haber
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı Haber
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Haber
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Haber
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor Haber
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler
Camilerde 12 Haziran'dan sonra maske takmak şartıyla cemaatle namaz kılınabilecek
Camilerde 12 Haziran'dan sonra maske takmak şartıyla cemaatle namaz kılınabilecek
Bakanlığın oteller için şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde hazırlanmaya başlandı
Bakanlığın oteller için şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde hazırlanmaya başlandı
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
Dünya Sağlık Örgütü, Trump'ın virüsle ilgili uyarıları dinlemediğini ve tehdidi küçümsediğini söyledi
Dünya Sağlık Örgütü, Trump'ın virüsle ilgili uyarıları dinlemediğini ve tehdidi küçümsediğini söyledi
Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı
Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı
Seyir halindeyken aracını bez ile silen adamın ehliyetine el konuldu
Seyir halindeyken aracını bez ile silen adamın ehliyetine el konuldu
West Bromwich Premier Lig'e çıkarsa, Bilic Vedat Muriqi'i 20 milyon euroya transfer edecek
West Bromwich Premier Lig'e çıkarsa, Bilic Vedat Muriqi'i 20 milyon euroya transfer edecek
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayanların tercihi 1 ay bayatlamayan Trabzon ekmeği oldu
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayanların tercihi 1 ay bayatlamayan Trabzon ekmeği oldu
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, İrfan Can Kahveci transferi için Emre Belözoğlu'na tam yetki verdi
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, İrfan Can Kahveci transferi için Emre Belözoğlu'na tam yetki verdi
Trump, Amerikan medyasını halk düşmanı ilan etti
Trump, Amerikan medyasını halk düşmanı ilan etti
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi
Uzman isim uyardı: Türkiye çöl tozu etkisinde kalacak
Uzman isim uyardı: Türkiye çöl tozu etkisinde kalacak
Uzman isim evde çıkan gizemli yangınlar için teşhisi koyup uyardı: Acil tedavi edin
Uzman isim evde çıkan gizemli yangınlar için teşhisi koyup uyardı: Acil tedavi edin
Putin açıkladı! Ücretli izinleri sona eren Ruslar işbaşı yapıyor
Putin açıkladı! Ücretli izinleri sona eren Ruslar işbaşı yapıyor
Atalanta, Marcao için Galatasaray'a 12 milyon euroluk teklif yaptı
Atalanta, Marcao için Galatasaray'a 12 milyon euroluk teklif yaptı
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek
Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, ekstra ücret aldıkları iddialarını yalanladı
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, ekstra ücret aldıkları iddialarını yalanladı
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu
KKTC'de koronayı atlatan son hasta da taburcu oldu, normalleşmeye geçildi
KKTC'de koronayı atlatan son hasta da taburcu oldu, normalleşmeye geçildi
Manchester City'nin sahibi City Football Group, Belçika ekibi Lommel'i bünyesine kattı
Manchester City'nin sahibi City Football Group, Belçika ekibi Lommel'i bünyesine kattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Ziya Selçuk Fahrettin Koca Canan Kaftancıoğlu
Magazin Hazal Kaya Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Caner Erkin Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mayıs Çocuk Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: Milletvekili Tutdere, halk ile bir araya gelmeye devam ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 17:46:48. #1.14#
title