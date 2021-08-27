Milletvekili Tutdere, esnaflarla bir araya geldi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kahta ilçesinde esnafları tek tek ziyaret etti.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kahta ilçesinde esnafları tek tek ziyaret etti.

Kahta halkı tarafında yoğun ilgiyle karşılanan Milletvekili Tutdere, programı kapsamında Kahta merkezde bulunan esnafları tek tek gezerek onların yaşadıkları sorunları bizzat dinledi. Milletvekili Tutdere, yaşanan sorunlara karşı CHP'nin çözüm önerilerini anlattı.

Milletvekili Tutdere Kahta programı kapsamında 12 mahalle ve 8 caddede bulunan esnafları tek tek gezerek onlar ile bir süre sohbet etti.

Türkiye genelinde olduğu gibi Kahtalı esnafın da acı dolu günlerden, derin bir ekonomik buhrandan geçtiğini dile getiren Milletvekili Tutdere, "Girdi maliyetlerinin artması, vatandaşlarımızın alım gücünün düşmesi nedeniyle esnafımız zor günlerden geçiyor. Esnaf dükkanını dolduracak malzemeyi alamıyor, aldığını da satamıyor. Vatandaşlarımız da pahalılıktan, ateş pahası etiket fiyatlarından dolayı satın alamıyor. Çünkü yurttaşlarımızın satın alma gücü diplerde. Kahta'da gerçekleştirdiğimiz esnaf ziyaretleri sırasında geçtiğimiz yıl 130 lira olan 18 litrelik yağın bu yıl 255 liraya yükseldiğini gördük. Alım gücü düşen yurttaşlarımız maalesef borçlarını kapatamıyor, veresiye defterleri kalın ciltler halinde ödenmeyi bekliyor. Vatandaşımız alışveriş yapamıyor, borcunu ödeyemiyor. Esnafımız ise alacaklarını tahsil edemiyor kirasını ve faturalarını ödeyemiyor. Kısır bir döngü içine girilmiş durumda. Artan faturalardan dolayı da büyük mağduriyet yaşıyorlar. Kahta'da kimin dükkanına girdiysek bize yüksek tutarlı faturasını gösterip, biz bu faturaları nasıl ödeyeceğiz diyerek feryat etti. AK Parti iktidarı yanlış politikalarıyla yurttaşlarımızı bataklığa sapladı. Fakat en yakın seçimde, CHP iktidarında yurttaşlarımızı bu karanlıktan kurtaracak, akılcı ve bilimsel politikalarımızla yurttaşlarımızı aydınlığa kavuşturacağız. Kahta'mızın da Adıyaman'ımızın da tüm sorunlarını çözecek, Adıyaman'ı hak ettiği noktaya taşıyacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı