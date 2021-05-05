Milletvekili Tutdere, esnaflar için destek istedi
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Milletvekili Tutdere, esnaflar için destek istedi

Milletvekili Tutdere, esnaflar için destek istedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, ekonomik destek paketi açıklanmadan kapanma kararının verilmesinin esnafı mağdur ettiğini ifade ederek esnafın yaşadığı mağduriyetleri dile getirdi.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, ekonomik destek paketi açıklanmadan kapanma kararının verilmesinin esnafı mağdur ettiğini ifade ederek esnafın yaşadığı mağduriyetleri dile getirdi.

Milletvekili Tutdere, artan vaka sayıları karşısında iktidarı uyardıklarını ve acil olarak göreve çağırdıklarını söyleyerek, "Pandeminin bu şekilde yönetilemeyeceğini ifade ederek tedbir alınması konusunda iktidarı acil olarak göreve çağırdık. Bizim bu çağrımızdan sonra cumhurbaşkanı tam kapanma olmasa da kısmi kapanma kararını açıkladı, ancak ekonomik destekten yoksun bu karar vatandaşlarımızı karamsarlığa itti. Kapanma kararından önce Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerinde bir dizi ziyaret ve çeşitli saha çalışmaları yaptık. Bu ziyaretimizde esnaflarımızın işyerlerine giderek onların dertlerini dinledik, talep ve önerilerini aldık. Kapanma kararından önce bile esnafımız can çekiştiğini, siftah yapamadığını, kiralarını ve Bağ-Kur primlerini ödeyemediklerini bizlere ifade ettiler. Esnaf devletten karşılıksız kredi beklediğini, aksi takdirde yaşama şansları kalmayacağını, kepenkleri kapatacaklarını aktardılar. Alınan tedbir kararları ekonomik krizle birleşince hayat esnaflar için çekilmez bir hale geldi. İktidar bu süreci iyi yönetemedi. Pandemi sürecinde esnafına, çiftçisine, köylüsüne ve bu konudaki mağdurlara en az destek veren ülke durumundayız. Gelişmiş ülkelere baktığımızda gayri safi milli hasılalarının 3.6'sını destek olarak yurttaşlara vermişler. Bizim ülkemiz ise 1.9 seviyesinde destek sağlamış durumda. Açıklanan verilere göre Türkiye, dünya genelinde milli gelirine oranla yurttaşlarına en az destek veren ülke konumunda. Türkiye, çiftçisine, köylüsüne bu konuda en az destek veren ülke durumundayız. Genelgeye göre zincir marketler pazar haricinde her gün açık kalacak fakat mahalle esnafı kapalı kalacak. Zincir marketler zaten mahalle esnafının belini büktü, küçük esnafı ekonomik anlamda mahvetti, üstüne yetmiyormuş gibi devlet olarak diyorsunuz ki hiçbir destek olmadan mahalle esnafı sen dükkanını kapat, zincir market sen çalışmaya devam et. Yapılan bu işte büyük bir plansızlık var. Bu kapanma sürecinin mutlaka sosyal yardım paketiyle desteklenmesi gerekiyor, aksi takdirde esnafımız artık canıyla malı arasına sıkışmış durumda. Genel Başkanımız ekonomik krizden çıkmak için 13 maddelik reçeteyi açıklamıştı, İktidarın ve sarayın bunu görmesi ve bir an önce dikkate alması lazım" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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