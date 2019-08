Milletvekili Tutdere esnafla yemekte buluştu

21.08.2019 15:25

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere meclisin kapalı olmasını fırsat bilerek Adıyaman'da her kesimden vatandaşla bir araya gelmeye devam ediyor.



Geçtiğimiz günlerde ilçe ilçe gezerek muhtarlarla bir araya gelen ve muhtarların sorunlarını dinleyerek çözümü noktasında gerekli çalışmaları yapacağını belirten Tutdere, bu kez Adıyaman Küçük Sanayi Sitesinde sanayi esnafıyla öğle yemeğinde buluştu.



Milletvekili Tutdere'ye Merkez ilçe Başkanı Hüseyin Buluş, İl Başkan Yardımcısı Ali Tutuş, Belediye Meclis Üyesi Erdoğan Kılınç, İl Gençlik Kolları Başkanı Abuzer Hazar ve parti yöneticileri de eşlik etti.



Küçük sanayi sitesi esnafları tarafından düzenlenen öğle yemeğinde sanayi sitesi esnaflarıyla bir araya gelen Tutdere yaptığı kısa konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaparak sorunların çözümü için ortak akılla hareket etmenin gerektiğini söyledi.



Esnafların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Milletvekili Tutdere, "Sizlerin desteğiyle seçildiğimiz günden bu yana mecliste Adıyaman'ımızın bütün kesimlerinin, esnafın, çiftçinin, köylünün, öğrencinin, kadının, gençliğin herkesin sesi olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince yıllardır kangren olmuş, kimsenin söylemeye cesaret edemediği sorunları meclis kürsüsünde yüksek sesle dile getiriyoruz. Ankara'ya gelen bütün hemşehrilerimize elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmaya, ilimize ve sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz.



Adıyaman'da bu dönem farklı bir anlayışı harekete geçirdik. Ben Adıyaman'a geldiğim günden bu yana öncelikle muhtarlar toplantıları yaptım. Şu anda sadece iki ilçemiz kaldı. Merkez de dahil olmak üzere bütün ilçelerimizde muhtarlarımızı bir araya getiriyoruz. Artık seçimler geride kaldı. Siyasi düşüncemiz ne olursa olsun hepimiz Adıyaman'ımızın kalkınması için, Adıyaman'ımızdaki sorunların çözümü için ortak akılla hareket etmek zorundayız. Sorunlarımızı da konuşarak halledebiliriz. Bir araya gelmezsek, aynı masa etrafında toplanmazsak, sorunlarımızı konuşmazsak çözemeyiz. Ben Adıyamanlının bugüne kadar sorunlarını çözememesinin sebebinin Adıyamanlının yan yana gelmekten imtina etmiş olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Biz yan yana gelip konuşamıyoruz. Şimdiye kadar yapamadık. Ama şu anda farklı bir şey var. Konuşuyoruz, tartışıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreç hepimiz için daha hayırlı olur.



Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Özellikle ekonomik kriz hepimizin belini bükmüş durumda. İnsanlarımız şu anda ciddi anlamda ekonomik sıkıntılar yaşıyor. İnşallah Adıyaman'da da birlik beraberlik içerisinde bu sorunlarımızı da aşacağız. Daha güzel günlere hep birlikte devam edeceğiz.



Belediye meclis üyemiz burada, küçük sanayi sitesinde sizler gibi esnaflık yapıyor. Yerelde belediyeyle ilgili bir sorununuz olursa her zaman ulaşabileceksiniz. Merkez İlçe Başkanımız burada. Biz her zaman esnafımızın, sizlerin yanındayız. Milletvekilinize yirmi dört saat ulaşabilirsiniz. Telefonlarımız sosyal medyada da yayınlandı. Hemen hemen hepinizde telefon numaram var, olmayanlarda kaydetsin arkadaşlar. Dediğimiz gibi bu dönem farklı bir dönem. Kardeşlik içerisinde, birlik beraberlik içerisinde hep beraber çalışacağız. Ben sizlerden gelecek her türlü talebi, isteği, dileği elimden geldiğince çözmeye çalışacağım. Ancak birlik beraberlik içerisinde çalışırsak, kardeşlik hukuku içerisinde hareket edersek sorunlarımızı çözeceğimize inanıyorum. Küçük sanayi sitesi başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz de burada. Biz onlarla da sürekli diyalog halindeyiz. Bu diyalogu sürdürmekten yanayız. Çalışırsak, yan yana olursak Adıyaman'ı da güzel günler bekliyor olacak.



Sizin bana iletmek istediğiniz sanayi sitemizle ilgili sorunları, Adıyaman'ımızla ilgili sorunlarınızı, bana yönelik eleştirilerinizi, önerilerinizi ve tavsiyelerinizi dinlemek için aranızdayım" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA