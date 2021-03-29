Milletvekili Tutdere esnafın derdini dinledi
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Milletvekili Tutdere esnafın derdini dinledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Milletvekili Tutdere esnafın derdini dinledi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, esnafla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, esnafla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, CHP Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Hüseyin Buluş ve partililerle beraber kent merkezindeki esnafı tek tek ziyaret eden TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, esnafa geri ödemesiz destek verilmesini istedi.

Pandemi süreciyle birlikte esnafın güçlükle ayakta durduğunu belirten Milletvekili Abdurrahman Tutdere, "Bahçelievler Mahallesindeki esnafımızı ziyaret ediyoruz. Bu zor günlerde halkımızın, esnafımızın yanındayız ve onların sorunlarını dinliyoruz. Şu saate kadar dinlediğimiz bütün esnaflarımıza bir dokunduk, bin ah işittik. Özellikle esnafımızın büyük bir kısmı kendi Bağkur'larını yatıramadıklarını ve bu nedenle sağlık hizmetini alamadıklarını söylüyorlar. Eğer esnaf desteklenmezse, önümüzdeki süreç daha çok sıkıntılı olacaktır. Esnafın artık dayanacak hali kalmamıştır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Milletvekili Tutdere esnafın derdini dinledi
Milletvekili Tutdere esnafın derdini dinledi
Milletvekili Tutdere esnafın derdini dinledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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