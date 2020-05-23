Milletvekili Tutdere'den Ramazan Bayramı mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Milletvekili Tutdere'den Ramazan Bayramı mesajı

CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, Ramazan Bayramı nedeniyle bir tebrik mesajı yayımladı.

Milletvekili Tutdere'den Ramazan Bayramı mesajı
23.05.2020 21:36 | Son Güncelleme: 23.05.2020 21:39

CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, Ramazan Bayramı nedeniyle bir tebrik mesajı yayımladı.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere mesajında "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Ramazan Bayramı'nı salgın hastalığın gölgesinde karşılıyoruz. Ancak, bütün dünyanın geçirdiği ağır ve zorlu Covid-19 salgınının etkilerini en aza indirmek için ülke olarak birlik ve beraberlik ruhuyla hareket ediyor; dayanışma içerisinde gece gündüz demeden halkımızla birlikte çalışıyoruz. Salgına karşı topyekün mücadele ettiğimiz bu zorlu süreçte sağlık çalışanları başta olmak üzere emek veren ve katkı sağlayan tüm yurttaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Salgının bir an önce bitmesi ve en kısa zamanda hayatın olağan akışına dönmesi beklentisinde olduğunu belirten Tutdere, "Yurttaşlarımızın bu süreçte ortaya koyduğu yardımlaşma ve dayanışma anlayışı sayesinde salgın sonrasında daha da güzel günler yaşayacağımıza olan inancımızı her zaman diri tutuyoruz. Gelecek sağlıklı ve güzel günlerde birlikte kucaklaşarak, sarılarak, sevdiklerimizle aramıza mesafe koymadan geçireceğimiz bayramlar görmek için bu bayram evlerimizde kalıyor ve uzaktan bayramlaşıyoruz. Bayram vesilesiyle başta yurt savunmasında canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve Covid-19 nedeniyle kaybettiğimiz yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, tedavisi devam eden hastalarımıza acil şifalar diliyorum.

Bu duygularla ve sağlıklı günlerde kardeşçe kucaklaşacağımız bayramlarda buluşmak temennisiyle tüm hemşerilerimin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyor; nice sağlıklı bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor Haber
Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir Haber
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı Haber
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Haber
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Haber
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mezarlık ziyareti fotoğrafı tartışma yarattı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mezarlık ziyareti fotoğrafı tartışma yarattı
Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1186 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1186 yeni vaka tespit edildi
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum
Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi: Havuz veya denizden virüs bulaşmaz
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi: Havuz veya denizden virüs bulaşmaz
Sokak ortasında koca dehşeti! 2 çocuğunun annesini öldürüp intihara kalkıştı
Sokak ortasında koca dehşeti! 2 çocuğunun annesini öldürüp intihara kalkıştı
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül
İETT otobüsü ile refüj sulaması yapan tanker çarpıştı: 9 yaralı
İETT otobüsü ile refüj sulaması yapan tanker çarpıştı: 9 yaralı
8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı
8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı
Günlük burç yorumları 23 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 23 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme...
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Vatandaşlar şaşkın! Kara yolundan çıkan termal su, asfaltı deldi
Vatandaşlar şaşkın! Kara yolundan çıkan termal su, asfaltı deldi
PSG'nin altyapısından yetişen Jordan Diakiese yaşamını yitirdi
PSG'nin altyapısından yetişen Jordan Diakiese yaşamını yitirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Onur Saylak Acun Ilıcalı Gülçin Ergül Tuba Büyüküstün
Spor Can Bartu İlhan Cavcav Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İzmir Bayram Ak Parti Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Milletvekili Tutdere'den Ramazan Bayramı mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 21:39:35. #1.14#
title