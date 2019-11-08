Milletvekili Tutdere'den Mevlid Kandili mesajı
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Milletvekili Tutdere'den Mevlid Kandili mesajı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Mevlit Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

08.11.2019 16:54 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:59
Milletvekili Tutdere'den Mevlid Kandili mesajı

CHP , Mevlit Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Mesajında tüm İslam aleminin ve Adıyaman halkının Mevlid Kandilini kutlayan Milletvekili Tutdere, "Barışa, hoşgörüye ve kardeşliğimize vesile olması dileği ile bu gece, Yüce Rabbimizin alemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın (s.a.s) mevlidi şerifini bir kez daha kutlayacağız. Coğrafyamızda akan kardeş kanının bir an önce bitmesine ve tüm dünyada mutluluğa umuda vesile olması temennisi ile bu mübarek gecede edilecek tüm duaların, ibadetlerin yüce yaradan katında kabulünü diler saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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