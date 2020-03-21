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Milletvekili Tutdere'den korona virüsü açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, korona virüsüyle alakalı açıklamalarda bulunarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

21.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:20
Milletvekili Tutdere'den korona virüsü açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, korona virüsüyle alakalı açıklamalarda bulunarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, dünyanın çeşitli ülkelerinde can alan virüsün birkaç günden beri ülkemizde de can kayıplarına neden olduğunu ve henüz ilacı ve aşısı olmayan bu virüse bağlı ölümler nedeniyle toplum sağlığı, ekonomisi ve psikolojisi ile ilgili sonuçlar henüz öngörülebilir olmadığını söyledi.

Tutdere, "Virüse karşı en etkili yöntem yayılmasını engellemektir. Yayılmasının engellenmesi için de devlet-vatandaş işbirliği ve uzmanların uyarılarına harfiyen uymak en önemli tedbirleri oluşturmaktadır. Bu nedenle olası sonuçlara göre devletin, toplumun ve bireysel olarak yurttaşların yapması ve yapmaması gerekenlerin ortak akılla saptanması ve uygulanması gerekmektedir" dedi.

Korona virüs salgınına karşı ekonomik tedbirlerin de şart olduğunu söyleyen milletvekili Tutdere, "Başta çiftçilerimiz, köylülerimiz ve dar gelirli vatandaşlarımız olmak üzere küçük işletmeleri ve esnaflarımızı koruyacak ekonomik adımların acilen atılması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın elektrik, doğal gaz, su faturaları başta olmak üzere buna benzer ödemelerinin ertelenmesi, salgınla topyekun mücadele ettiğimiz bu süreçte bahsedilen hizmetlerin borçlarının ödenmediği gerekçesiyle kesintiye uğratılmaması ve insanlarımızın bu hizmetlerden kati suretle yoksun bırakılmaması gerekmektedir.

Ayrıca partimizin açıklamış olduğu ekonomik pakette yer alan vergi sigorta prim borçlarına ve kamu alacaklarına ödeme kolaylığı, gelir ve kurumlar vergilerinde geriye doğru zarar mahsubu, beyanname verme ve ödeme süresinin uzatılması, bekleyen KDV iadelerinin avans olarak ödenmesi, yatırım teşviklerine kriz düzenlemesi, iş akitlerinin hastalık riskiyle feshedilememesi, sağlık personeline bir maaş ikramiye verilmesi, emeklilere tek seferlik bin TL ödeme yapılması, yükseköğrenim öğrencilerine 500 TL'lik destek, ücretli öğretmenlerin parasının MEB bütçesinden karşılanması, çiftçi borcuna yapılandırma ve sicil affı şeklindeki somut ekonomik adımların atılması böylesi zorlu bir dönemde zaruriyet arz etmektedir. Bunların yanı sıra fatura bedellerinden vergi alınmaması ve ekonomik sıkıntısı olanların faturalarının devlet tarafından ödenmesi, kira desteği, Bağ-Kur ve SGK primlerinde indirim yapılması ve desteklenmesi de ivedi olarak atılması gereken adımlardır. Bu adımların acilen hayata geçirilmesi için hükümete çağrıda bulunuyoruz.

Gün birlik olma ve dayanışma günüdür. Aklıselim bir şekilde, sakin ve serinkanlı biçimde alınacak tedbir ve önlemlerin eksiksiz yerine getirilmesi çok önemlidir. Yurttaşlarımız hem kendi, hem de çevrelerinin sağlığı için önlem ve tedbirlere harfiyen uymalıdır. Salgının yayılmaması, can kaybının artmaması ve bu süreci en az olumsuzlukla atlatabilmemiz için, hijyene ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya, tokalaşmamaya ve sarılmamaya özen göstermek zorundayız.

Adıyamanlı tüm hemşehrilerimizin sağlığı bizim için çok önemlidir. Ben her hemşehrimden salgına karşı uzmanlar tarafından belirtilen tedbirlere harfiyen uymalarını rica ediyorum. İçerisinde bulunduğumuz bu siyaset üstü süreçte birlik ve dayanışma ruhuyla hareket ederek zor günleri hep birlikte atlatacağımıza olan inancım tamdır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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