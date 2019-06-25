Milletvekili Tutdere'den İstanbul seçimi açıklaması

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle alakalı açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Tutdere,"31 Martta kökünden kesilip bu topraklardan sökülmek istenen hukuk, 23 Haziran'da daha güçlü bir biçimde yeşermiştir" dedi.

Seçimden yüksek bir farkla galip geldiklerini vurgulayan Milletvekili Tutdere, "AK Parti, 23 Haziran tarihinde tekrarlanan seçimlerle birlikte bu kez büyük bir mağlubiyet yaşadı. Rakibi Binali Yıldırım'a karşı olan 13 binlerdeki oy farkını, 777 bin 58'e yükselten Ekrem İmamoğlu, 4 milyon 698 bin 782 oyla İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı koltuğuna 3 ay arayla ikinci kez oturmuştur. İmamoğlu oyların yüzde 54.21'ini alırken, Yıldırım yüzde 44.99 oy oranında kalmıştır. Aradaki fark yalnızca rakam değil, bugün hakkın, hukukun, adaletin ve demokrasinin topraklarımıza dönüşünü müjdeleyen bir işaret fişeği. Hükümsüz sebeplerle iptal edilen ve yenilenen seçimler, adeta İstanbulluların verdiği bir sandık demokrasisine sahip çıkma mücadelesi haline dönüşmüştür. Kazananın ilanından sonra kutlamaların İstanbul'un tüm ilçelerinden taşarak, Türkiye'nin diğer illerine de yayılması demokrasi özlemi, halkın sandığa ve hukuka olan inancının göstergesidir. 31 Mart'ta kökünden kesilip bu topraklardan sökülmek istenen hukuk, 23 Haziran'da daha güçlü bir biçimde yeşermiştir. İstanbul'da israf, şatafat, kibir, ötekileştirme, ön yargı dönemini kapatan bu rüzgar, kardeşlik, sevgi ve hukukun üstünlüğünü bizlere yeniden getirecektir. Bu rüzgar tüm Türkiye'de esmeye başlamıştır. Seçim kampanyası süresi boyunca görevli olduğumuz, gerek Sultangazi gerekse İstanbul'un başka ilçelerinde evini bize açan, misafir eden ve destek olan başta Adıyamanlı hemşerilerimiz olmak üzere, bütün İstanbullulara sonsuz teşekkür ediyoruz. Hep birlikte mücadele ettik, hep birlikte kazandık" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA