Milletvekili Tutdere'den İHA'ya ziyaret

10.01.2020 15:43 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:48

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle İhlas Haber Ajansı'nı ziyaret etti.



Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman bürosunu ziyaret etti. Muhabirler Ahmet Arslantaş ve Cihan Kizir'in, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Sohbet havasında geçen ziyarette Milletvekili Tutdere, basın camiasının ülkemiz ve kentimiz için çok önemli görevleri yerine getirdiğini dile getirerek, daha özgür ve daha objektif yayıncılık temennisinde bulundu.



Tutdere, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde sizin nezdinizde tüm İHA çalışanlarının gününü kutluyoruz. Kentimiz, ülkemiz ve dünya için önemli bir görevi yerine getiren tüm basın çalışanlarının özlük haklarının daha da iyileştiği, objektif ve evrensel değerler üzerinde yoğunlaştığı bir gün olmasını diliyorum" dedi.



Tutdere, daha sonra Adıyaman'ın sorun ve çözüm önerileri üzerine sohbet etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA