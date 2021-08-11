Milletvekili Tutdere'den aşı yaptırın çağrısı
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Milletvekili Tutdere'den aşı yaptırın çağrısı

Milletvekili Tutdere'den aşı yaptırın çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, korona virüs vakalarında yaşanan artışa dikkat çekerek vatandaşlara aşı yaptırmaları konusunda çağrıda bulundu.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, korona virüs vakalarında yaşanan artışa dikkat çekerek vatandaşlara aşı yaptırmaları konusunda çağrıda bulundu.

Korona virüsle mücadelede aşının önemine dikkat çeken Milletvekili Tutdere, "Aşı sırası gelen tüm yurttaşlarımızın aşısını olması hayati önem taşımaktadır. Sevdiklerimizin hayatını tehlikeye atmamamız için tüm yurttaşlarımızı aşılama çalışmalarına katılmaya ve aşısını yaptırmaya davet ediyorum.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan risk haritasına göre Adıyaman'ın rengi hala turuncu, yani riskli grupta yer alıyor. Vaka sayılarında yakaladığımız düşüş hızı yerini hızlı bir yükselişe bırakmıştır. Adıyaman'daki vaka sayıları maalesef hızlı bir yükselişe geçmiştir. Şehrimizin riskli iller grubundan çıkmasının tek yolu aşılanmaktan geçmektedir.

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı aşı verilerine göre, Adıyaman'daki aşılanma oranının yüzde 60'lara ulaştığı görülmektedir. Riskli ve yüksek riskli illere komşu olmamız, şehrimizin de riskli iller grubunda yer aldığı göz önüne alındığında, aşılama oranımızı mutlaka artırmamız gerektiği açıkça ortadır.

Bu süreçte gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan, yaşatmak için yaşamlarından vazgeçen sağlık çalışanlarımızın yapmış oldukları fedakarlıklar asla unutulamaz, unutulmamalıdır. Bu fedakarlığın bir karşılığı olarak bizler de aşılarımızı yaptırmalı, sağlık çalışanlarımızın iş yükünü azaltmalıyız. Karanlık günlerin geride kalması, normal hayatımıza dönebilmemiz için tüm yurttaşlarımızın bir an önce aşılanması gerekmektedir. Özellikle Kahta, Gerger, Sincik ilçelerimizde yaşayan hemşerilerimiz başta olmak üzere tüm Adıyamanlı hemşerilerime bir kez daha aşı yaptırma çağrısında bulunuyorum. Bilimsellikten uzak, bilimle ters düşen iddiaları ve o iddiaları ortaya atan kişilerin söylemlerini kesinlikle dikkate almayın. Sadece bilim insanlarımızın aşı konusunda yaptıkları açıklamaları önemseyin ve dikkate alın. Değerli hemşerilerim kendinizi korumak için, sevdiklerinizi korumak için, bu karanlığı bir an önce geride bırakmak için aşınızı mutlaka yaptırın" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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