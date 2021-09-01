Milletvekili Tutdere, demirciler çarşısı esnafıyla bir araya geldi
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Milletvekili Tutdere, demirciler çarşısı esnafıyla bir araya geldi

Milletvekili Tutdere, demirciler çarşısı esnafıyla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kahta esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kahta esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

Kahta esnaf ziyareti programı kapsamında Kahta Demirciler Çarşısını ziyaret eden Milletvekili Tutdere, çarşı esnafının yaşadığı mağduriyetleri dinleyerek yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi noktasında yetkililere çağrıda bulundu.

Kahta Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşası için yıkılacak olan Kahta Demirciler Çarşısı esnafını ziyaret ederek yaşanan mağduriyetleri dinleyen Milletvekili Tutdere, yer gösterilmeksizin iş yerlerinin boşaltılmasına ve çarşı esnafının mağdur edilmesine tepki gösterdi.

Milletvekili Tutdere, "Çarşı esnafı hizmet gelsin ancak bizim mağduriyetlerimiz de giderilsin diyorlar. Bize yer gösterin diyorlar. Bu insanları biz hastane yapacağız diyerek kapı dışarı etmeye kimsenin hakkı yok. Bu esnaflarımız tezgahlarını nereye taşıyacaklar. Bu emekçilerimiz de bu memleketin insanları ve yıllardır buraya alın teri dökerek, katma değer sağlayan insanlar. Biz yaptık oldu anlayışı çok yanlış. Yaptığınız zorbalıktır, hukuk tanımamazlıktır. Bu insanlarımızın hakkını bir an evvel verin, esnaflarımızı mağdur etmeyin. Bu esnaflarımız bu tezgahlarında üretmeye, Kahta halkına hizmet etmeye devam etsinler. Başta Kahta kaymakamı olmak üzere tüm yetkileri göreve davet ediyorum. Esnaflarımızın feryatlarını duyun ve yaşanan bu mağduriyetini bir an evvel giderin" diye konuştu. - ADIYAMAN

Milletvekili Tutdere, demirciler çarşısı esnafıyla bir araya geldi
Milletvekili Tutdere, demirciler çarşısı esnafıyla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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