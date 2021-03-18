Milletvekili Tutdere, Çanakkale Zaferini kutladı

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutladı.

106 Yıl önce Çanakkale'de, yüreği vatan sevgisiyle atan Anadolu'nun yiğit evlatları kanlarıyla, canlarıyla topraklarımızı savunduğunu vurgulayan Milletvekili Tutdere, "Genci yaşlısı, kadını erkeği ile cephede ve cephe gerisinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde eşsiz bir direniş sergileyerek dünya tarihine Çanakkale geçilmez diye yazdırdılar. Çanakkale'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Anadolu'da yaşayan bütün farklılıklarımız bağımsızlığımız için omuz omuza vermiş ve düşmana karşı yekvücut olarak büyük bir vatan mücadelesi vermişlerdir. Çanakkale'de bağımsızlık ve vatan aşkıyla cepheye koşan yiğitlerimizin mücadelesi ulusal kurtuluş savaşımızın da temelini oluşturmuş, milli mücadele ruhunu perçinlemiştir. Çanakkale'de yazılan eşsiz destan mazlumun zalime, vatanseverin işgalciye verdiği en büyük mesaj olmuştur.

Eşsiz dehası ve liderliğiyle Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Çanakkale'de düşman bozguna uğratılmış, aziz şehitlerimizin kanlarıyla çok önemli bir zafer elde edilerek Çanakkale Destanı tarihe altın harflerle kazınmıştır. Bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün simgesi, şehitlerimizin emaneti 782 bin kilometrelik vatan toprağımız ile laik ve demokratik cumhuriyetimizi aynı ruh ve anlayışla korumak bizlerin en temel sorumluluğudur, sonsuza dek sorumluluğu olmaya da devam edecektir. Bağımsızlığımızın ilk adımı olan Çanakkale Zaferimizin 106. yıl dönümü kutluyor, başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı