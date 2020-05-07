Milletvekili Tutdere, avukatların sorunlarını dile getirdi
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Milletvekili Tutdere, avukatların sorunlarını dile getirdi

Milletvekili Tutdere, avukatların sorunlarını dile getirdi
07.05.2020 14:56 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:56

Salgın sürecinde avukatların yaşadığı zorluklara ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, "Türkiye'de yaklaşık 130 bin avukat olduğunu söyleyerek yaşadıkları sıkıntıları açıkladı.

Salgın sürecinde avukatların yaşadığı zorluklara ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, "Türkiye'de yaklaşık 130 bin avukat olduğunu söyleyerek yaşadıkları sıkıntıları açıkladı.

13 Mart'tan bu yana avukatlık bürolarının faaliyet gösteremediğini, herhangi bir kazanç elde edemediklerini söyleyen Milletvekili Tutdere, "Buna karşın avukatların beraat vekalet ücretleri, CMK ücretleri düzenli bir şekilde ödenmiyor ve maalesef iktidar tarafından avukatların sorunlarının çözümü için somut adımlar atılmıyor" dedi. CMK görevlendirmelerinde 15 Haziran ertelemesi olmasaydı görevi kabul eden avukatın bu arada duruşmaya gireceği ve ücrete hak kazanacağını belirten Tutdere "Bu erteleme sonucunda, duruşmaya girememesi kendi kusuru olmadığı halde avukat ücrete hak kazanamıyor. Bu durumun önüne geçmek için sonradan duruşma zaptını sunmak koşulu ile sadece görevlendirme belgesi ve duruşmanın Covid-19 nedeni ile ertelendiğine dair zaptın sunulması sonucu ödeme yapılması sağlanabilir. Bu durum özellikle genç avukatlar için ziyadesiyle önem arz etmektedir. Ayrıca geçmişten beri sisteme oturtulamayan bir başka konu var. Bazı başsavcılıkların ve maliye yönetiminin yeterli personel tahsis etmemesinden veya başka gerekçelerden olsa gerek, halen ödenmeyen beraat vekalet ücretleri ve CMK ücretleri vardır. Avukatların maddi olarak zorluk yaşadıkları bu süreçte beraat vekalet ücretleri ve CMK ücretlerinin ivedi olarak ödenmesi için gerekli çalışmaların yürütülmesi gerekmektedir. Süreler 15 Haziran 2020'ye uzatıldığına göre, 30 Nisan'da beyanname ve ilk taksit ödemesi gelen gelir vergisi beyanname verme ve ödeme süresinin de uzatılması gerekmektedir. Ayrıca avukatlık hizmetlerinin tamamında en azından yılsonuna kadar KDV oranının yüzde 8'e düşürülmesi önemli bir katkı sağlayacaktır. Sürelerin ertelendiği 15 Haziran tarihinden kısa bir süre sonra adli tatil başlayacağından ve bu nedenle avukatların dava ve icra takiplerinden herhangi bir ücret kazanamayacakları çok açıktır. Ancak herhangi bir kazanç olmasa da her gün için SGK priminin ödenmesi durumu söz konusudur. Bu nedenle hiç olmazsa 6 ay süre ile ödenmesi gereken SGK priminin de yarı oranında indirilmesi avukatlara bir nebze yardımcı olacaktır. Bunların yanı sıra mesleğe yeni başlayan avukatların bu süreçte daha ağır maddi sorunlarla karşılaştığı da nazara alındığında 0-5 yıl arasındaki kıdeme sahip avukatlara kira desteği verilmesi için de çalışmalar yapılması önem arz etmektedir. Devlet bankalarından avukatlara 2020 yılı ödemesiz olarak düşük faizli 12 veya 24 aya yayılmış geri ödemeli kredi kullandırılması için gerekli adımların atılması zorunlu hale gelmiştir. Bu konuda kısmen Vakıfbank tarafından adımlar atılmıştır. Ancak Vakıfbank'ın desteği de genellikle toplam 3 bin TL civarında kalmıştır. Ayrıca matrah beyan edemediklerinden meslekte bir yılını doldurmamış avukatlara kredi tahsisi yapılmamaktadır. Çok sayıda avukat gibi, öncelikle bu ve benzer durumda olan yaklaşık 17 bin 500 avukat son derece büyük bir ekonomik sıkıntı içindedir. Çok yüksek meblağlardan bahsetmediğimi için, bir avukatın baro levhasına kayıtlı olması, bankalar nezdinde yeterli teminat sayılmalıdır. Hükumet tarafından bu konuda da ivedi olarak avukatlar lehine adımlar atılmalıdır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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