Milletvekili Tutdere: "Adıyaman'ın 16 bin 68 dekarlık tarım arazisi yok oldu"
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Milletvekili Tutdere: "Adıyaman'ın 16 bin 68 dekarlık tarım arazisi yok oldu"

Milletvekili Tutdere: 'Adıyaman'ın 16 bin 68 dekarlık tarım arazisi yok oldu'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın tarımdan koparıldığını, Adıyamanlı çiftçilerin ise tarımdan el çektirildiği öne sürdü.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın tarımdan koparıldığını, Adıyamanlı çiftçilerin ise tarımdan el çektirildiği öne sürdü.

Adıyaman'ın çok değerli tarım arazilerine sahip olduğunu vurgulayan Milletvekili Tutdere, iktidarın tamamlamadığı sulama projeleriyle Adıyaman'ın topraklarını suya hasret bıraktığını ifade etti. İktidarının yanlış tarım politikaları sonucunda hem Türkiye genelinde hem de Adıyaman özelinde tarımın bitme noktasına geldiğini ifade eden Milletvekili Tutdere, tarım arazi varlığında yaşanan daralmaya dikkat çekti.

Milletvekili Tutdere, "İktidarın yanlış tarım politikaları Türkiye'de tarımı bitirme noktasına getirmiştir. 2004-2020 yılları arasında Türkiye genelinde işlenen toplam tarım arazisi miktarı 23 milyon 812 bin 992 hektardan, 19 milyon 572 bin 877 hektara gerilemiştir. Yani işlenen tarım arazilerimiz yüzde 18 oranında azalmış, 4 milyon 240 bin 115 hektar tarım arazimiz yok olmuştur. 2002 yılında Adıyaman'da 2 milyon 947 bin 730 dekar alanda tarım yapılıyordu. Şu anda ise bu sayı 2 milyon 304 bin dekar alana gerilemiş durumda. 16 bin 68 dekarlık tarım arazimiz yok oldu. İktidar tamamlayamadığı sulama projeleriyle Adıyaman'ın topraklarını suya hasret bırakmıştır. İlimizin tarım topraklarının yüzde 87'si sulanamamaktadır. İlimizin çiftçi sayısında da çok ciddi bir azalma söz konusu. Adıyaman genelinde 2003 yılında 37 bin çiftçimiz varken bugün 27 bin çiftçimiz var. Bu düşüşün en büyük nedeni iktidarın yanlış tarım politikalarıdır" dedi.

Milletvekili Tutdere ayrıca, ülkemizin kalkınması için alın teri dökerek emek veren çiftçilerin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Tutdere, "Adıyaman'da son 13 yılda 76 bin 954 kişi göç etmiş. Bu göçü önlememiz lazım. Adıyaman'ın yetişmiş kıymetli insanları okuduğu ilde kalıyor. İş arayan gençlerimiz iş bulamadığı için başka kentlere göç ediyor. Eğer sanayimiz gelişmiş olsaydı belki de bu insanlarımız doğdukları toprakları terk etmeyecekti. Ben isterdim ki dışarıdan benim ilime çalışmaya gelenler olsun. Bu tabloyu değiştireceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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