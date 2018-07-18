Milletvekili Tutdere, Adıyaman'da Ki Doktor Eksikliğini Dile Getirdi

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'da kadın doğum uzmanı eksikliğini mecliste gündeme getirdi.

Genel kurulda söz alan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde kadın doğum uzmanının yetersiz olduğu ve bazı ilçelerde doktor bulunmadığını dile getirdi.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere, "Adıyaman'ın Sincik, Samsat, Çelikhan Tut ve Gerger ilçelerinde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı yok. Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde bir insanlık trajedisi yaşanıyor. Hastalar ve hasta yakınları gece saat 01.00'da sabah saat 06.00'a sıra almak için kuyrukta bekliyor. Bu gerçekten artık günümüz Türkiye'sine hiç yakışmıyor. Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine ve ilçelerine acilen kadın doğum uzmanı atanması gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda Hükümetten ve Sağlık Bakanlığından talepte bulunuyoruz. Bütün Adıyaman halkının beklentisi bu yöndedir. Adıyamanlılar kadın doğum uzmanı bulunmadığından neredeyse çocuk yapmaktan vazgeçer hale geldiler" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN