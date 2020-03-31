Milletvekili Tutdere 4D'li sağlıkçılara da ek ödenek istedi
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Cumhuriyet Halk Partisi, Abdurrahman Tutdere, Milletvekili, Adıyaman, Güncel

Milletvekili Tutdere 4D'li sağlıkçılara da ek ödenek istedi

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, sağlık çalışanlarına yönelik verilecek olan ek ödeneklerin kadrosuz sağlık çalışanlarını kapsamadığını 4D'li sağlık çalışanlarının da bu kararda yer alması gerektiğini vurguladı.

31.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:52
Milletvekili Tutdere 4D'li sağlıkçılara da ek ödenek istedi

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, sağlık çalışanlarına yönelik verilecek olan ek ödeneklerin kadrosuz sağlık çalışanlarını kapsamadığını 4D'li sağlık çalışanlarının da bu kararda yer alması gerektiğini vurguladı.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere, korona virüsle mücadele kapsamında sağlık personeline ek ödenek verilecek olması olumlu bir gelişme olduğunu ancak sağlık çalışanlarının tamamını kapsamıyor olmasının büyük bir eksiklik olduğunu söyledi.

Sağlık çalışanları arasında yapılan ayrımların yanlış olduğunu belirten Milletvekili Tutdere, "Sağlık personellerine ek ödeme yapılması içinde bulunduğumuz zorlu süreçte canını dişine takarak çalışan, kendi hayatını riske atan sağlıkçılarımız için gayet güzel bir gelişmedir, olumlu buluyor ve destekliyoruz. Ancak sağlık çalışanları arasında ayrım yapılmasını doğru bulmuyoruz. Ek ödeme müjdesinin sağlık çalışanlarının tamamını kapsamıyor olması büyük bir eksikliktir. 4D Kadrosunda bulunan sağlık çalışanlarımız da diğer tüm sağlık çalışanlarımız ile aynı tehlikeli ortamda görev yapıyorlar. Salgından etkilenen, korona virüs bulaşan hastaların bakımlarını üstleniyorlar. Çarşaflarının değiştirilip yemeklerinin yedirilmesinden tutun da tuvalet ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar pek çok konuda yardımcı oluyor zor şartlarda görevlerini ifa ediyorlar. Sağlık Bakanlığının ek ödemesinden hastaları karşılayan tıbbi sekreter, hastanede çalışan güvenlik görevlileri, hastaneleri temizleyen sağlık işçileri, hastaların bütün ihtiyaçlarını karşılayan hasta bakıcılar, hasta yemeklerini hazırlayan aşçılar, radyoloji teknisyenleri, laborantlar maalesef yararlanamıyorlar. Sağlık çalışanları her gün olduğu gibi bugün de ayrımcılığı değil saygıyı ve takdiri hak etmektedirler.

Güvenlik görevlisinden başhekimine, tıbbi sekreterinden doktoruna, veri kayıt görevlisinden temizlik elamanına, ambulans şoföründen hemşiresine, acil görevlisinden klinik destek elemanına birbirini tamamlayan bu zincirin başarısı hep birlikte ve olağanüstü bir emekle mümkün olmaktadır. Bu nedenle bu zincirin halkalarının ayrı değerlendirilmesi hakkaniyete ve vicdana aykırıdır. Bu zincire kadrolu-kadrosuz, Sağlık Bakanlığı - YÖK personeli ayrımı ile yaklaşılmamalı ve tüm sağlık çalışanlarının kendilerini güvende hissettikleri, ekonomik kaygılardan olabildiğince uzak oldukları ve motivasyon değerlerinin yüksek olduğu hastane ortamından asla ödün verilmemelidir. Ancak Sağlık Bakanlığının ek ödeme ile ilgili tutumu bu anlamda olumsuz bir tablonun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sağlık Bakanlığının bir an evvel zincirin tüm halkaları için somut adımlar atması ve ayrım yapmadan tüm sağlık çalışanlarını ek ödemeden yararlandırması gerekmektedir" dedi.

Eleman yetersizliği sebebiyle ortaya çıkan iş yükünün karşılanabilmesi için 32 bin yeni istihdam kararının da önemli olduğunu vurgulayan Milletvekili Tutdere, "Sağlık alanında istihdam edilmeyi bekleyen yurttaşlarımız açısından atılan bu olumlu adımı destekliyoruz. Ancak bu süreçte hakkaniyetli davranılmasını ve liyakatin esas alınmasını temenni ediyoruz. Ayrıca hastane bilgi yönetim sisteminde yıllardır görev yapan HBYS çalışanlarının kadro işlemleri de bir an evvel gerçekleştirilmelidir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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