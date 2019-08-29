Milletvekili Tutdere, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

29.08.2019 17:30

Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayarak açıklamalarda bulundu.



30 Ağustos'un Türkiye'de egemenliğin halka verildiği tarihin dönüm noktası olduğunu söyleyen Milletvekili Tutdere, "26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan büyük taaruz, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da sona erdi. O zamana dek 5 gün 5 gece boyunca büyük bir meydan savaşı yaşanmıştı. Savaş meydanından fedakar Türkiye ordusuyla birlikte zafer kazanarak çıkan Mustafa Kemal Atatürk, 4 Ekim 1922 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde milletimiz tarafından her köşesini kurtarmak için seve seve can verilmiş ve çocuklarımızın kanıyla sulanmış olan yurdumuzun ufkunda artık barışın tatlı güneşi gecikmeyecektir diyerek milli egemenliği müjdeliyordu.



30 Ağustos, topraklarımızda millet egemenliğinin üzerinde başka herhangi bir gücün gölge olamayacağı ve barışı topraklarımıza getirdiğimiz gün olarak tarihe böylece kazınmıştır.



Bugün içinde bulunduğumuz aşamada, milletin egemenliği gölgelenir hale gelmiş olsa dahi, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bundan 97 yıl önce bizlere armağan edilen 30 Ağustos ruhuyla demokrasi ve hukuk mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Atatürk'ün sözünü ettiği barışın güneşinin bu topraklara hukuk, demokrasi ve adaletle geleceğine inancımız tam. Bütün bu duygularla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bize gururla kutladığımız bir destan bırakan tüm kahramanları şükranla anıyor, tüm şehit ve gazilerimizin anısı önünde saygıyla eğiliyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı yürekten kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA