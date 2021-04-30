Milletvekili Tutdere 1 Mayıs'ı kutladı
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Milletvekili Tutdere 1 Mayıs'ı kutladı

Milletvekili Tutdere 1 Mayıs'ı kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, daha yaşanabilir bir dünya için, alın terleriyle emeklerini ortaya koyan, onurlu bir yaşam mücadelesi vererek sömürüye karşı dimdik ayakta durarak emek mücadelesi veren emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladığını söyledi. Milletvekili Tutdere, "10 milyondan fazla işsizin olduğu, asgari ücretle çalışan milyonlarca yurttaşımızın açlık sınırı altında yaşam mücadelesi verdiği bir ortamda 1 Mayıs'ı karşılıyoruz. Hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında maaşları hızla eriyen emekçilerimiz 1 Mayıs'ı buruk bir şekilde karşılayacaklar. Pandemiyle birlikte emekçilerin sırtındaki yük daha da artmış, yanlış politikalar nedeniyle emekçilerin emeği sömürüye daha da açık bir hale gelmiştir. İşçilerimiz güvencesiz, hukuksuz, sağlıksız, tedbirsiz ve örgütsüz koşullarda çalıştırılmakta, iktidarın işçilere uyguladığı politikalar sonucunda işçilerimizin hakları her geçen gün daha da eritilmektedir. Hayat pahalılığı karşısında asgari ücretle çalışmak zorunda bırakılan işçilerimizin yaşam koşulları her geçen gün daha da ağırlaşmakta, işçilerimiz yokluğa, yoksulluğa ve açlığa itilmektedir. Türkiye, Avrupa ülkeleri içinde en düşük asgari ücrete sahip dört ülkeden biri durumundadır. Yaşanan ekonomik kriz, artan enflasyon karşısında asgari ücretle yaşamaya mahküm edilen işçilerimizin bu tabloda insani yaşam koşullarında bir hayat sürmesi imkansız bir hale gelmiştir. İş cinayetlerinde Avrupa'da birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer alan ülkemizde her dört saatte bir iş cinayeti meydana gelmektedir. Ağırlaşan yaşam koşulları karşısında emeğin sesinden, işçilerimizin haykırışlarından rahatsız olan iktidar onları görmezde gelse de bizler onların gür sesi olmaya, seslerini en üst perdeden dillendirerek hakları için mücadele etmeye devam edeceğiz. İşçilerimizin haklarını ve hukuklarını korumayı sürdürecek, alın terinin kutsallığını bilerek adil bir hak paylaşımı için mücadele edeceğiz. Hakça bölüşen, yurttaşlarımızın emeğinin ve alın terinin karşılığını aldığı, iş ve aştan yana politikaların hüküm sürdüğü bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edecek emeğin değeriyle ülkemizi büyüteceğiz. Yaşasın 1 Mayıs" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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