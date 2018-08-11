Milletvekili Türkoğlu'nun Okul Ziyareti

AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Dörtyol'da 32 derslikli yeni açılan Şehit Ayhan Say Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Türkoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy ve AK Parti İlçe Başkanı Yasin Taşar ile birlikte yaptığı ziyarette okul müdürü Mustafa Aracı'dan bilgi aldı.

Çeşitli atölyeler ve mutfak bölümlerini de inceleyen Türkoğlu, yeni hizmete kazandırılan okulun hayırlı uğurlu olmasını temennisinde bulundu.

2018-2019 eğitim, öğretim yılında da eğitim yatırımlarının devam edeceğinin altını çizen Türkoğlu, "Kazandırdığımız her eser geleceğimiz çocuklarımız için bir mirastır, Hatayımız eğitim yatırımlarımız yönünden şanslıdır. İnşallah bu yatırımlarımız artarak devam edecektir." dedi.