Milletvekili Tuncer doludan etkilenen Destek köyünü ziyaret etti
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Milletvekili Tuncer doludan etkilenen Destek köyünü ziyaret etti

CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, dolu nedeniyle ürünleri zarar gören Destek köyünde incelemelerde bulundu.

Milletvekili Tuncer doludan etkilenen Destek köyünü ziyaret etti
13.06.2020 19:47 | Son Güncelleme: 13.06.2020 20:46

CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, dolu nedeniyle ürünleri zarar gören Destek köyünde incelemelerde bulundu.

Tuncer, Destek köyünde ziyaretlerde bulunarak, üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Dolu yağışının yaklaşık bin dönümlük alanı etkilediğini belirten Tuncer, "Dolu, kuraklık, sel gibi doğal afetler Allah'tan gelen olaylardır. Yapacak bir şeyimiz yok ancak devletin tespitini yapıp zararı karşılaması gerekiyor. Köylülerimizin tarlalarına ektikleri mahsulün gelirinden başka geliri yok." dedi.

Edindiği bilgileri Türkiye Büyük Millet Meclisinde hem sözlü hem de yazılı olarak ilgili birimlere aktaracağını anlatan Tuncer, yaranın sarılmasını isteyeceğini dile getirdi.

Tuncer, "Afet yaşanmıştır ancak devlet şefkatli kolları ile vatandaşı sararak afet hiç yaşanmamış gibi köylümüzü mutlu etmelidir. Temennim bu yöndedir." ifadesini kullandı.

Ziyarete CHP İl Başkanı Turgut Sevindi, İlçe Başkanı Ömer Özalp ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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