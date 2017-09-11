Milletvekili Tunç, Amasra Devlet Hastanesi İnşaatını İnceledi

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Amasra İlçe Devlet Hastanesi inşaatında incelemede bulundu.



Tunç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, inşaat çalışmalarına mayıs ayında başlanan ve 4 kat olarak inşa edilecek hastanenin bir yıl içinde tamamlanacağını söyledi.



3 bin 100 metrekare kapalı alana sahip hastane bünyesinde aile hekimlikleri, diş ünitesi, doğumhane, poliklinik, müşahede odaları, hasta odaları ve acil bölümlerinin yer alacağını belirten Tunç, şunları kaydetti:



"Hasta odalarında banyo, tuvalet ve televizyon bulunacak. Odalar tek kişilik refakatçi ile kalınabilecek modern yatak konforunda olacak. Hastane inşaatını 1 yılda tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Bartın'daki dev yatırımlar için tüm Bartınlılar adına başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Başbakanımıza ve bakanlarımıza teşekkür ediyorum."